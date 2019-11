Citroën aura trois voitures en Australie si Ogier joue le titre

Distancé de 28 points au championnat par Ott Tänak à deux manches du terme de la saison, Sébastien Ogier jouera très gros en Catalogne la semaine prochaine s'il veut garder ses chances d'empocher un septième titre mondial. Après la victoire de son rival estonien au Pays de Galles il y a quinze jours, le Français devra viser un résultat idéal afin de réduire l'écart sur le pilote Toyota et s'offrir ainsi une finale pour le sacre le mois prochain, en Australie.

Citroën met les bouchées doubles pour que son pilote dispose des meilleurs atouts, et a notamment mis à l'épreuve une évolution radicale de sa C3 WRC sur le plan aéro il y a quelques jours. La priorité est d'être performant en Espagne, et si tel est le cas, un effort supplémentaire sera fourni pour maximiser les chances de titre.

Cet effort consisterait en l'engagement d'une troisième voiture sur le dernier rallye de la saison, en Australie à la mi-novembre. Jusqu'à présent, Citroën a constamment aligné deux autos cette saison, mais envisage de faire une entorse à son programme de départ si le jeu en vaut la chandelle. Mettre une C3 WRC à la disposition de Mads Østberg aux antipodes pourrait s'avérer précieux sur le plan mathématique.

"Nous avons travaillé autant que possible pour préparer l'Espagne, et nous espérons y obtenir un gros résultat pour nos deux équipages", explique le directeur de Citroën, Pierre Budar, sur le site officiel du WRC. "Si nous y parvenions, nous pourrions rester dans la course au titre mondial chez les pilotes et les copilotes, avec Seb et Julien [Ingrassia]. Dans ce cas, nous engagerons une troisième voiture pour Mads en Australie, pour essayer de prendre des points aux concurrents de Seb et Julien."

Østberg court cette année en WRC 2 Pro au volant d'une Citroën C3 R5, et n'a plus disputé d'épreuve mondiale avec une WRC depuis près d'un an. Cela remonte justement au Rallye d'Australie 2018, où le Norvégien avait décroché un podium. "Mads a terminé troisième l'an dernier et il aura une très bonne position de départ sur la route le vendredi, sur cette surface très glissante", fait remarquer Pierre Budar. "Il a assurément les capacités pour apporter une forte contribution à notre effort collectif."