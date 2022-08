Le neveu de Colin McRae vise le WRC Junior dès 2023

Charger le lecteur audio

Max McRae, fils de l'ancien pilote du Championnat du monde des Rallyes Alister et neveu du défunt Colin, Champion du WRC en 1995, est monté à bord d'une Ford Fiesta Rally3 pour une première sortie en JWRC en Pologne la semaine dernière. Le jeune homme de 18 ans a parcouru 160 km sur des routes asphaltées au volant de la Fiesta à quatre roues motrices préparée par M-Sport Poland, avant de visiter l'atelier de la marque à Cracovie.

Cette sortie fait suite à ses débuts dans le British Rally Championship lors de la manche de Nicky Grist Stages le mois dernier, et à une sortie au Donegal International Rally au cours d'un voyage depuis son Australie natale, où il a participé au Australian Rally Championship.

McRae explique que le test de la Rally3 l'a convaincu que le JWRC était la prochaine étape logique dans sa carrière ; il envisage de rejoindre le championnat dès l'année prochaine. "Il y a plus de puissance, plus de couple que sur la Fiesta Rally4 et, comme c'est une quatre roues motrices, il n'y a pas de patinage au démarrage", a-t-il déclaré. "Ce que j'aime vraiment, c'est que c'est une voiture que l'on doit prendre en main et piloter ; quand vous redoublez d'efforts, la voiture prend vie et vous apporte beaucoup. J'ai été vraiment impressionné."

"Comme vous pouvez l'imaginer, j'avais très envie de faire le JWRC de toute façon, mais maintenant que j'ai piloté la voiture, je sais que c'est là où je dois être. La possibilité de pouvoir piloter cette voiture sur des manches du Championnat du monde des Rallyes est vraiment la voie à suivre et c'est pour cela que nous travaillons très dur à présent."

"Passer du rallye en Australie à un championnat du monde représente une augmentation de budget, mais c'est aussi une opportunité incroyable d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau sur des surfaces et des épreuves comme la neige en Suède, l'asphalte en Croatie, puis la terre rugueuse et rapide dans des endroits comme la Sardaigne et l'Estonie. Je ne sais pas ce que donnera le calendrier de l'année prochaine, mais des épreuves de ce type constituent un rêve et une façon particulière de d'accumuler de l'expérience."

McRae va désormais retourner en Australie pour le Gippsland Rally (27/28 août), une manche de l'Australian Rally Championship, où il pilotera une Subaru Impreza WRX préparée par Maximum Motorsport.