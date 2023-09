Kalle Rovanperä Champion du monde au Chili si...

Le Rallye du Chili offre ce week-end à Kalle Rovanperä une première opportunité de faire main basse sur un deuxième titre de Champion du monde. La possibilité mathématique est réelle mais nécessiterait un concours de circonstances, puisque le Finlandais possède 33 points d'avance sur l'autre pilote Toyota, Elfyn Evans, alors que 90 unités sont encore à distribuer d'ici la fin de la saison.

Quoi qu'il en soit, le pilote de 22 ans et son copilote Jonne Halttunen devront s'imposer en Amérique du Sud s'ils veulent avoir l'espoir de sceller prématurément l'issue du championnat. Voici dans quelles conditions.

Rovanperä sacré si :

Il gagne le rallye, il gagne la Power Stage, et Evans ne marque pas plus de 3 points

Il gagne le rallye, termine 2e de la Power Stage, et Evans ne marque pas plus de 2 points

Il gagne le rallye, termine 3e de la Power Stage, et Evans ne marque pas plus de 1 point

Il gagne le rallye, termine 4e de la Power Stage, et Evans ne marque aucun point

Malgré cette balle de match, Kalle Rovanperä assure qu'il ne prendra pas de risques inutiles ce week-end et admet qu'il compte se concentrer sur son principal adversaire plutôt que sur la victoire.

"On doit être intelligent et mon seul objectif est de me comparer à Elfyn et d'essayer de marquer plus de points que lui", confirme le Champion du monde en titre, qui a bouclé le Shakedown jeudi à une demi-seconde du Gallois. "Je n'ai pas vraiment calculé [le moyen d'être sacré] mais ça reste une chance assez faible. Je n'y pense pas trop. Si l'on se bat avec lui et si l'on peut marquer plus de points que lui, alors on n'aura pas besoin de se battre pour d'autres positions."

"Après les reconnaissances, les routes proposent des spéciales plutôt sympa, vraiment techniques et compliquées. Je pense que la clé sera d'essayer de gérer [vendredi] en ouvrant la route, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'implications de choix pneumatiques, avec des décisions qui seront déterminantes."

Les six premières spéciales du Rallye du Chili se dérouleront ce vendredi avec deux boucles identiques pour un total de 112,86 km.

Le résumé du Shakedown