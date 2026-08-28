Les crevaisons bouleversent le classement, Pajari passe en tête

Sami Pajari s'est emparé de la tête du Rallye du Paraguay à l'issue d'une première journée très mouvementée, marquée par une série de crevaisons et d'incidents divers qui ont bouleversé le classement.

En quête d'une troisième victoire après leurs succès en Estonie et en Finlande cet été, le pilote finlandais et son copilote Marko Salminen occupaient la quatrième place après la boucle de la matinée, à 33"2 d'un surprenant leader : Hayden Paddon.

L'équipage Toyota avait été retardé ce matin par une fuite d'eau sur sa GR Yaris, mais la roue a finalement tourné. Ils sont ce soir les seuls en Rally1 à avoir échappé aux problèmes de pneus tant redoutés et qui ont fait beaucoup de dégâts parmi les prétendants à la victoire.

C'est d'ailleurs en profitant des crevaisons et des délaminations subies par Elfyn Evans et Hayden Paddon dans la longue spéciale décisive de Yerbateras (34,08 km) cet après-midi que Sami Pajari s'est hissé en tête. Il termine la journée avec 11"9 d'avance sur le Néo-Zélandais, tandis qu'Evans, leader du championnat, sauve pour le moment la troisième place, avec 56"3 de retard.

"Après toutes ces péripéties, nous sommes plutôt bien placés au classement, mais nous n'avons fait que le vendredi. Je pense que les journées qui viennent seront les plus exigeantes. Pour l'instant, ça va plutôt bien", a déclaré Pajari.

Paddon crève dans deux spéciales de suite

Au cours de cette journée, certainement la plus mouvementée que l'on ait pu observer en ouverture d'un rallye dans l'histoire récente du WRC, Paddon s'est surpris lui-même en prenant la tête en milieu de matinée, situation qu'il n'avait plus vécue depuis le Rallye du Portugal 2018.

Déjà au départ de trois rallyes asphalte avec Hyundai cette saison, le Néo-Zélandais semblait initialement réussir à échapper aux événements qui chamboulaient la hiérarchie. La boucle matinale avait en effet vu les abandons de son coéquipier Thierry Neuville (crevaison et suspension cassée), du champion du monde en titre Sébastien Ogier (deux crevaisons et un bras de suspension cassé), ainsi que de Takamoto Katsuta (tonneaux).

Hayden Paddon et John Kennard (Hyundai) sont toujours sur le podium ce soir. Photo : Hyundai Motorsport

Mais d'autres rebondissements allaient survenir dans l'après-midi, et Paddon en a lui-même fait les frais. Il a d'abord subi une délamination de son pneu avant droit dans l'ES6 (Nueva Alborada 2), où sa perte de 25"1 a offert à Evans la tête provisoire avec une avance de cinq petits dixièmes. Ensuite, Paddon a encore délaminé, puis totalement crevé dans l'ES7 (Yerbateras 2), cette fois à l'arrière gauche.

En ralliant l'arrivée de cette très longue spéciale avec le troisième chrono, il voyait Sami Pajari, auteur du scratch, prendre les commandes avec cette fois 12"4 de marge. Un écart réduit d'à peine 0"5 dans la super spéciale qui a clos la journée sur l'Autódromo Alfredo Scheid.

"Je pense que tout le monde a connu des problèmes, donc si nous parvenons à boucler deux spéciales avec des crevaisons et à rester au contact, c'est que nous avons été à la fois malchanceux et chanceux", a déclaré Paddon. "Ça a été une journée difficile, et ce qui fait peur, c'est que je pense que ce sera la plus facile du rallye."

S'il a un temps profité des déboires de Paddon, le leadership d'Evans a été de courte durée, car le Gallois n'a pas échappé à l'avalanche de crevaisons ayant émaillé le second passage dans Yerbateras. Il avait même les deux roues arrière sur la jante lorsqu'il a atteint le point stop, ce qui l'a fait passer à la troisième place. Son retard ce soir est de 56"3.

Fourmaux à une minute du podium après quatre scratchs

Adrien Fourmaux a terminé la journée en quatrième position, à 1'51"3 du leader. Le Français apparaît frustré, lui qui a également subi une double crevaison à l'arrière dans l'ES7 après avoir déjà délaminé ce matin dans la même spéciale. Il a néanmoins remporté quatre des huit chronos du jour, dont les trois de l'après-midi lors desquels il a été épargné.

Le pilote M-Sport Josh McErlean complète ce soir le top 5. L'Irlandais était deuxième à la mi-journée et pointait à seulement 9"8 de la tête avant la redoutable ES7, mais lui aussi y a crevé et il a même dû s'arrêter pour changer sa roue, perdant au passage plus de deux minutes.

Derrière lui figure le local Diego Domínguez, qui a réalisé l'une des meilleures performances de la journée en dominant la catégorie Rally2. Il devance son adversaire Gus Greensmith de 39"4, alors qu'Oliver Solberg n'apparaît qu'au huitième rang, à 3'33"3. Le Norvégien avait vécu un début de rallye prometteur en commençant par deux scratchs, mais sa course a tourné au cauchemar dès le premier passage dans Yerbateras, entre un moteur calé et une crevaison.

Solberg peut au moins se réjouir de ne pas avoir abandonné, au contraire de ses coéquipiers Sébastien Ogier et Takamoto Katsuta et du pilote Hyundai Thierry Neuville, qui ont plongé en fond de classement en cumulant des pénalités pour toutes les spéciales dont ils n'ont pas pris le départ. Tous trois figurent sur la liste des inscrits pour la journée de samedi.

Mais un autre gros défi attend les équipages... De fortes pluies sont en effet attendues pour cette deuxième journée, qui comprendra 135,74 km répartis en neuf spéciales.

scratchs du VENDREDI ES1 24,65 km Cambyreta 1 O. Solberg ES2 15,66 km Nueva Alborada 1 O. Solberg ES3 34,08 km Yerbateras 1 H. Paddon ES4 2,50 km Autodromo 1 A. Fourmaux ES5 24,65 km Cambyreta 2 A. Fourmaux ES6 15,66 km Nueva Alborada 2 A. Fourmaux ES7 34,08 km Yerbateras 2 S. Pajari ES8 2,50 km Autodromo 2 A. Fourmaux

Rallye du Paraguay - Classement après l'ES8

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 1h28'28"7 2 H. Paddon Ford M-Sport +11"9 3 E. Evans Toyota +56"3 4 A. Fourmaux Hyundai +1'51"3 5 J. McErlean Ford M-Sport +2'23"1 6 D. Domínguez Toyota (Rally2) +2'36"0 7 G. Greensmith Toyota (Rally2) +3'15"4 8 O. Solberg Toyota +3'33"3 ... 45 S. Ogier Toyota +1h04'37"5 ... 48 T. Neuville Hyundai +1h11'54"9 ... 52 T.Katsuta Toyota +1h19'09"0