Cyril Abiteboul nouveau directeur de Hyundai en WRC

Charger le lecteur audio

Comme nous l'avions révélé le mois dernier avant que Hyundai ne le confirme ce jeudi, Cyril Abiteboul va assumer la responsabilité des programmes WRC et clients de la marque sud-coréenne. Le Français succède à un compatriote, Julien Moncet, qui était passé de directeur des groupes propulseurs à directeur d'équipe adjoint à la suite du départ d'Andrea Adamo, en décembre 2021.

Abiteboul, âgé de 45 ans, jouit d'une riche expérience dans le sport automobile : il a été directeur de l'équipe Caterham en F1 de 2012 à 2014 avant de retrouver Renault, avec qui il avait commencé sa carrière quelques années plus tôt. Au sein du Losange, Abiteboul a gravi les échelons jusqu'à diriger l'écurie à partir de la saison 2017. Finalement, leurs chemins se sont séparés fin 2020 lorsqu'Alpine est entré dans la danse.

"J'apprécie l'opportunité de rejoindre Hyundai Motorsport en tant que directeur d'équipe à partir de 2023", a déclaré Cyril Abiteboul, désormais confirmé en tant que team principal de l'équipe WRC. "En sport automobile, comme dans ses autres activités, la marque Hyundai bâtit peu à peu son leadership. Je suis enthousiaste à l'idée d'en faire partie en gérant les programmes WRC et Customer Racing, avec lesquels l'équipe a déjà prouvé qu'elle était une compétitrice solide."

Ce nouveau rôle avec Hyundai verra Abiteboul découvrir une nouvelle discipline de sport mécanique, et sa première apparition en rallye aura lieu dès la semaine prochaine, pour le coup d'envoi de la saison 2023 au Monte-Carlo. "Je suis impatient de m'immerger dans la communauté du rallye et d'en découvrir davantage sur ce sport spectaculaire. Hyundai m'a apporté tout son soutien pour que la transition vers ce rôle se fasse en douceur. Je suis impatient de commencer", a-t-il conclu.

Cyril Abiteboul et sa nouvelle équipe.

Il a également été annoncé que Julien Moncet continuerait de travailler pour Hyundai Motorsport. L'an dernier, l'équipe dirigée par le Français avait été en mesure de cueillir cinq victoires en championnat, un record pour Hyundai. Selon le communiqué de presse diffusé par l'équipe, Moncet occupera un nouveau rôle "lié à la technologie future de Hyundai Motorsport".

"L'expérience de Cyril en Formule 1 nous aidera à explorer de nouvelles opportunités de croissance et d'amélioration alors que nous cherchons à nous battre plus intensément pour les titres en WRC et à soutenir nos équipes clientes", a ajouté Sean Kim, président de Hyundai Motorsport. "Nous allons volontairement lui donner le temps de s'installer, de découvrir l'environnement et, à terme, de s'approprier le rôle de team principal."

"Je tiens à remercier Julien Moncet, qui a assumé avec détermination le rôle d'adjoint la saison dernière. Sous sa direction, nous avons décroché cinq victoires et développé une dynamique solide dans la deuxième partie de l'année. Je ne doute pas que le personnel technique de Hyundai Motorsport, ainsi que Cyril, feront preuve d'un leadership plus fort et plus clair à l'avenir en coopérant étroitement avec [le département] Global R&D de Hyundai Motor Company."