Sordo prend la tête pour un souffle après le mauvais choix de Lappi

C'est avec la seule spéciale intégralement sur asphalte de la journée que s'est conclue l'étape au Rallye de Monza, sur le circuit italien et dans des conditions une nouvelle fois dantesques. En plus de la nuit, les pilotes ont une nouvelle fois dû composer avec une route détrempée, les averses ayant perturbé chaque spéciale ce vendredi. Dani Sordo a repris la tête, aidé par un choix de pneus étonnant d'Esapekka Lappi.

Dans la matinée, le pilote Ford M-Sport avait pris la tête en étant le seul des leaders à opter pour les pneus neige. Le Finlandais a fait le choix inverse dans ce dernier chrono du jour, en préférant des gommes pluie, pendant que ses rivaux étaient en pneus neige. Lappi n'a pris que la sixième place d'une spéciale remportée par Sordo. "Je voulais économiser les pneus neige mais je ne suis pas convaincu que c'était le meilleur choix", a reconnu Lappi à l'issue de la spéciale. "On a eu beaucoup d'aquaplaning !"

Sordo passe donc en tête du rallye avec seulement 1"0 d'avance sur son rival. Sébastien Ogier, septième de la spéciale, conserve la troisième au général, à 12"0 du leader. Le Français devance son équipier et rival Elfyn Evans, qui reste dans une situation favorable puisque le Gallois sera titré si le classement reste inchangé, quel que soit le résultat de la Power Stage dimanche. Ott Tänak, encore en lice pour la couronne mondiale, est cinquième du classement et seul à porter les espoirs de Hyundai au championnat puisque Thierry Neuville a abandonné en début d'après-midi.

Le classement pourrait être totalement chamboulé samedi puisque les pilotes seront confrontés à un tout autre terrain et à des conditions peut-être encore plus difficiles. Ils vont quitter le circuit de Monza pour les contreforts des Alpes, enneigés depuis plusieurs jours, et de nouvelles précipitations sont attendues dans la nuit.

Scratch de l'après-midi

ES6 : D. Sordo (Hyundai)

Rallye de Monza - Classement après l'ES6