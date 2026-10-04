Evans décroche le titre mondial après l'erreur de Solberg dans un dénouement de folie

Le pilote Toyota, copiloté par Scott Martin, comptait 21 points d'avance sur Solberg avant la finale de la saison. Mais sa position d'ouvreur l'a mis en difficulté et a contribué à un dénouement haletant qui s'est joué dans la dernière spéciale de l'année.

Solberg, troisième sur la route, a terminé la journée de vendredi à la troisième place malgré une crevaison lente, avant de prendre la tête au terme d'une impressionnante journée samedi. Son rival Evans a été en difficulté pendant une grande partie du rallye et a reconnu s'être parfois senti impuissant à combler son retard en raison de sa position sur la route. Il a ainsi terminé la journée de samedi à une lointaine cinquième place au classement général.

La lutte pour le titre s'est jouée dans une ultime Power Stage particulièrement tendue, où le vainqueur allait tout rafler. Avec une confortable avance au classement général, Solberg abordait la dernière journée avec six points de retard sur Evans, qui devait inscrire cinq points lors du Super Sunday pour s'assurer ce qui aurait également été son premier titre mondial.

Solberg a réduit l'écart à trois points en menant le classement du Super Sunday, avant que celui-ci ne passe à un seul point lorsque Evans a dû s'arrêter et changer son pneu avant droit crevé dans l'avant-dernière spéciale. Le Gallois a réussi à conserver sa cinquième place au classement général, mais a perdu dans l'opération deux points provisoires au Super Sunday.

Pas de titre pour Oliver Solberg ! Photo de: Toyota Racing

Alors que Solberg était en passe de décrocher sa troisième victoire de la saison et de remporter le Super Sunday, le Suédois était assuré de devenir champion en cas d'égalité au championnat, grâce au départage au nombre de victoires. Cela a donc donné lieu à une incroyable dernière spéciale décisive, Evans sachant qu'il devait devancer Solberg pour décrocher le titre.

Avec le titre en jeu, Evans pensait ne pas avoir réussi à battre Solberg dans la dernière spéciale. Le Suédois était devant aux chronos intermédiaires, mais il est sorti de la route à deux virages de l'arrivée, offrant ainsi le titre à Evans. Il est ainsi devenu le premier Britannique champion du monde des rallyes depuis Richard Burns en 2001.

"Je n'ai pas encore vraiment réalisé. J'étais presque certain que c'était terminé. J'ai tout donné. Je suis désolé pour Oliver", a déclaré Evans.

Solberg a pu reprendre la route pour terminer la spéciale et décrocher sa troisième victoire de la saison, avec 57"6 d'avance sur le champion du monde en titre, Sébastien Ogier. Sami Pajari, troisième prétendant au titre et qui accusait 17 points de retard sur Evans au départ du week-end, a terminé troisième. Le top 5 a été complété par Adrien Fourmaux (Hyundai) et Evans.

Elfyn Evans décroche enfin le Graal ! Photo de: Toyota Racing

Le pilote Toyota Takamoto Katsuta a terminé sixième, devant Jon Armstrong (M-Sport-Ford). Les deux hommes avaient notamment été victimes de crevaisons coûteuses vendredi.

La finale de saison s'est également révélée mouvementée pour Hyundai, l'équipe ayant terminé la journée de vendredi avec Thierry Neuville qui avait pris la tête du rallye à son équipier Fourmaux pour seulement 0"4.

Les espoirs de Fourmaux de décrocher une première victoire en WRC ont été sérieusement compromis lorsqu'il a subi deux crevaisons samedi. Neuville a lui aussi perdu la tête au profit d'un Solberg déchaîné avant de sortir de la route dans la 11e spéciale et d'abandonner. Son équipier Dani Sordo a également abandonné samedi après avoir ressenti une gêne consécutive à un accident survenu lors du Shakedown.

Le pilote M-Sport Martins Sesks a lui aussi connu un rallye mouvementé : une crevaison, suivie d'un problème de direction, a mis fin à ses espoirs de marquer des points. Son équipier Josh McErlean est quant à lui monté jusqu'à la sixième place avant qu'une erreur dans la 12e spéciale ne provoque son abandon sur une liaison.