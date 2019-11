Elfyn Evans en lice pour remplacer Ott Tänak chez Toyota

Avant le Rallye de Catalogne, Motorsport.com avait révélé que Tänak allait quitter Toyota pour Hyundai. L'information a été confirmée peu après l'épreuve et laisse donc en suspens la question de la succession du Champion du monde 2019 au sein de l'écurie qui lui a permis de mettre fin à l'hégémonie française sur la discipline. Les noms de Thierry Neuville, à qui a été prêté une visite chez Toyota depuis démentie par Hyundai, et de Sébastien Ogier, dont le contrat 2020 avec Citroën pourrait compliquer la donne, ont d'ores et déjà été cités comme potentiels successeurs de l'Estonien.

Un troisième larron pourrait finalement rafler la mise, en la personne d'Elfyn Evans, actuellement pilote M-Sport. Le Gallois a ainsi visité les quartiers généraux de la marque nippone en Finlande. Contactés par Motorsport.com, ni le pilote, ni Tommi Mäkinen, à la tête du programme de Toyota en WRC, n'étaient disponibles pour commenter cette information. Il semble qu'Evans soit très estimé par le quadruple Champion de la discipline, qui aurait été impressionné par son rythme et sa constance au cours de la saison.

Evans a passé une journée avec l'équipe Toyota la semaine dernière et discuté avec la direction de la structure. Une arrivée au sein de la firme serait un saut dans l'inconnu pour lui, qui a disputé l'ensemble de ses 86 rallyes au volant de Ford Fiesta. Du côté de M-Sport, il avait été déclaré en septembre qu'il serait "dingue" de laisser partir Evans après l'investissement placé en lui.

Pour l'heure, le seul pilote Toyota officiel engagé pour 2020 est le Champion de WRC2 avec Škoda, Kalle Rovanperä. Kris Meeke et Jari-Matti Latvala, titulaires en 2019 aux côtés de Tänak, sont en négociations pour une éventuelle prolongation mais aucun accord n'a encore été confirmé.

Avec David Evans