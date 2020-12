Elfyn Evans : Sébastien Ogier "mérite vraiment" le titre

Elfyn Evans était le grand favori pour le titre en arrivant au Rallye de Monza, fort d'une avance de 14 points sur Sébastien Ogier. Le Gallois a finalement vu la couronne mondiale lui échapper au profit de son équipier chez Toyota, à cause d'un accident samedi après-midi, dans l'une des rares spéciales disputées hors du circuit de Monza, sur des routes de montagne que la neige a rendues très glissantes.

Vainqueur d'un seul rallye avant le début de la saison 2020, Evans n'avait jamais été un prétendant au titre jusque-là. Il a éclot au plus haut niveau cette année, pour son arrivée chez Toyota, où il a retrouvé Ogier, avec qui il avait déjà fait équipe durant deux ans chez Ford M-Sport. Après avoir échoué face au Français cette année, Evans concède qu'il a encore du chemin à parcourir pour atteindre son niveau.

"On sent qu'on peut progresser dans de nombreux domaines", a-t-il expliqué à DirtFish. "On sait que Seb est très rapide, en tous points. Que ce soit dans des conditions difficiles, que ce soit pour préserver les pneus sur une terre sèche, toutes ces choses-là. C'est très dur de le battre et au final, c'est un équipier difficile. [Il] mérite vraiment le titre cette année. Il faudra de petits progrès pour être à son niveau et le battre l'an prochain."

Elfyn Evans, qui avait vu l'arrivée de tous les rallyes disputés cette année parmi les quatre premiers avant Monza, a été piégé par un changement d'adhérence impossible à déceler depuis sa Toyota. "Le roulage se passait plutôt bien", expliquait-il après la sortie de route. "Mais la neige a commencé à tomber et en fait, j'ai été piégé par un changement d'adhérence, que je n'ai pas pu voir à cause de la neige. Il était dans mes notes mais finalement, le changement d'adhérence était pire que ce que j'attendais, et c'était impossible de ralentir pour le virage suivant."

Fair-play, Evans a fait le jeu de son équipe en sortant de la Yaris pour prévenir Ogier du danger qui l'attendait dans ce virage, en lui faisant signe de ralentir. Ogier a reconnu samedi qu'il fallait "survivre et tenter de rester sur la route" dans cette spéciale, et les deux autres chronos de la boucle ont d'ailleurs dû être annulés. "L'endroit où Elfyn est sorti, ça aurait pu arriver à tout le monde", soulignait celui qui s'apprêtait à conquérir son septième titre. "Le changement d'adhérence était tout simplement impossible à anticiper, sincèrement. Je suis désolé pour lui."

Elfyn Evans a pu repartir dimanche, avec peu d'espoirs de conquérir le titre puisqu'il ne pouvait compter que sur la Power Stage pour inscrire quelques points, en espérant dans le même temps une mésaventure du côté de Sébastien Ogier. Le Gallois a calé deux fois dans la spéciale et pris trois points, une performance insuffisante face à la victoire de son équipier. Malgré un dénouement défavorable, Evans ne regrette pas son approche du week-end.

"On avait évidemment de gros espoirs. Mais en même temps, je n'ai pas de regrets, je pense que vous avions la bonne approche pour l'épreuve. C'était important de rester au contact de Seb [au général]. En fait, j'ai l'impression que mon rythme et mon pilotage étaient normaux. Ce n'était pas un rythme forcé ou une grosse prise de risques. Évidemment, comme toujours dans ces conditions, on peut être piégé. C'est ce qu'il s'est passé, mais je pense que nous devons retenir que nous avions le rythme pour nous battre devant."