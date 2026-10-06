Le soulagement d'Elfyn Evans, titré après un final "surréaliste" en WRC

C'est un Elfyn Evans soulagé qui a remporté le titre WRC dimanche, estimant que ses années de travail acharné ont enfin porté leurs fruits. Premier Britannique à remporter le titre de champion du monde des rallyes depuis 25 ans, il lui a fallu attendre l'issue d'une dernière spéciale au scénario incroyable lors du Rallye de Sardaigne.

Leader de longue date du championnat, le Gallois sentait le titre lui échapper, impuissant. Alors qu'il avait pris le départ en premier, vendredi, il n'a pu rivaliser avec le rythme d'Oliver Solberg. Puis une crevaison lors de l'avant-dernière spéciale dimanche a fait basculer la situation en faveur du Norvégien, qui avait débuté le week-end avec 21 points de retard au championnat.

Les points en jeu au classement du rallye, mais aussi dans le classement du Super Sunday et dans la Power Stage, ont rendu la dernière spéciale décisive. En ralliant son point stop, Evans était convaincu que ses efforts ne suffiraient pas. Cependant, alors qu'il semblait avoir une main sur le titre, Solberg est sorti de la route à deux virages de l'arrivée.

Le temps ainsi perdu a fait reculer Solberg aux classements du Super Sunday et de la Power Stage, et ainsi offert le titre à Evans dans des circonstances des plus spectaculaires.

Après avoir terminé cinq fois deuxième (en 2020 et 2021, puis de 2023 à 2025), Evans confie avoir éprouvé un mélange d'émotions lorsqu'il a réalisé qu'il était cette fois bel et bien champion du monde. Il est le premier Gallois à gagner le titre WRC et le premier Britannique depuis Richard Burns en 2001.

"C'est un peu de soulagement, un peu de bonheur, un peu de joie", a déclaré Evans à Motorsport.com. "C'est un après-midi un peu surréaliste. Beaucoup de hauts et de bas. J'étais presque sûr que ça n'allait pas le faire après ma performance lors de la Power Stage, mais cela montre bien que tout peut arriver dans ce sport."

"Je suis généralement très critique envers moi-même et je ne suis pas très fier de ma dernière épreuve de la saison, mais c'est le fruit d'un travail de toute une saison. D'une certaine manière, je pense que nous avons manqué de chance au Chili [avec une crevaison dans l'avant-dernière spéciale] et, ici encore, nous avons pris un virage, j'ai réduit la vitesse et nous avons quand même crevé."

Elfyn Evans et Scott Martin Photo de: Massimo Bettiol / Getty Images

"Bien sûr, j'ai consacré beaucoup d'efforts à ce sport et peut-être que mon talent à lui seul n'est pas aussi développé que celui de certains de mes concurrents. Mais je m'investis énormément, comme tout le monde. J'essaie de tout donner et ça a finalement porté ses fruits avec ce titre de champion."

Scott Martin, le copilote d'Evans, qui est désormais le premier copilote anglais à remporter le titre de champion du WRC, a ajouté : "Ça a pris du temps. Quand on a vu Oliver et Elliott [Edmondson] réaliser une dernière spéciale très solide, j'ai commencé à penser que ça allait encore nous filer entre les doigts."

"Après le coup de théâtre qui s'est passé, je compatis de tout cœur avec eux deux. Ce n'est jamais agréable à voir. Je n'ai pas encore réalisé. Je suis un peu sous le choc pour l'instant."

Oliver Solberg et Elfyn Evans Photo de : Toyota Racing

Comment le parc d'assistance a réagi au titre d'Evans

Sébastien Ogier, neuf fois champion du monde et qui a notamment battu Evans pour être titré en 2020, 2021 et 2025, estime que personne ne mérite davantage la couronne que son coéquipier chez Toyota.

"Pour moi, c'est lui qui mérite d'être champion cette saison. Il a eu la partie difficile toute l'année et je pense que personne ne le méritait plus que lui après tant, tant d'années de travail acharné", a déclaré Ogier à Motorsport.com.

Thierry Neuville, champion du monde 2024, partage ce sentiment et ajoute : "Je pensais vraiment qu'Elfyn le méritait, et au final, tout s'est bien passé pour lui. Mais je tiens également à tirer mon chapeau à Oliver, qui a tout déchiré ce week-end. Il s'est lancé à fond avec un seul objectif : remporter le championnat. Chapeau bas, car il a vraiment assuré ce week-end."

"Mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, et je pense que la plupart d'entre nous s'accordent à dire qu'Elfyn est le véritable vainqueur cette année. Il est là depuis de très nombreuses années, et il est passé tout près à plusieurs reprises. Il continue de tout donner après tant de saisons, et il a évidemment échoué à deux reprises, dans des circonstances très rocambolesques qui plus est. Je pense donc que personne ne peut dire qu'il ne le mérite pas."