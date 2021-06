ES11 à 13 - Neuville s'en sort très bien, Tänak prend la foudre

Avant même la dernière étape disputée ce dimanche, le Safari Rally Kenya a déjà réussi son retour en Championnat du monde ! Considérée à juste titre comme le rallye le plus difficile du WRC, l'épreuve kenyane n'a rien perdu de son mythe malgré 19 ans d'absence au calendrier mondial.

Pourtant le scénario de cette troisième journée n'avait rien d'un thriller hitchcockien jusqu'au dernier secteur chronométré, Sleeping Warrior et ses 31,04 km. Après un début d'après-midi relativement calme au sein du top 6 (les seules WRC n'ayant pas abandonné vendredi), les écarts étaient figés et une potentielle lutte pour la deuxième position entre Takamoto Katsuta et Ott Tänak représentait la seule incertitude avant la dernière étape.

C'était sans compter sur un orage ultra violent mais localisé sur une poignée de kilomètres dans l'ES13, synonyme de malchance pour l'Estonien. En chasse pour recoller aux échappements du Japonais, il a été stoppé net dans son élan suite à des problèmes de visibilité. Contraint de s'arrêter pour essuyer son pare-brise recouvert de buée uniquement de son côté suite à un problème de désembuage, le Champion du monde 2019 a lâché plus de deux minutes dans sa mésaventure et glissé du podium qu'il occupait pourtant depuis l'ES2.

Les déboires du pilote Hyundai Motorsport ont logiquement permis à Sébastien Ogier de gagner une position au classement général. Lui qui pensait ne pas être en mesure de "remonter à la régulière" suite aux deux minutes perdues à cause d'un amortisseur cassé vendredi matin, se retrouve ce soir à seulement 18"1 de la deuxième place occupée par son coéquipier Katsuta, également sur des œufs dans ces conditions.

Gêné par la pluie dans une moindre mesure, Thierry Neuville a, dans un premier temps, cru qu'il avait perdu son avantage au classement général. Puis finalement, en tenant compte des soucis rencontrés par ses deux plus proches adversaires (au départ de l'ES13), le Belge a réalisé une excellente opération en confortant sa position de leader avec désormais 57"4 de marge. Même si l'arrivée est encore loin (53,49 km exactement), son avance semble suffisante pour lui permettre de gérer avant un probable dernier effort dans la Power Stage.

La quatrième étape débutera ce dimanche, à partir de 6h26 en France, avec le premier passage dans la spéciale de Loldia. Le Safari Rally Kenya sera à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES11 : S. Ogier

ES12 : O. Tänak

ES13 : D. Sordo

Safari Rally Kenya - Classement après l'ES13