La tension est nettement retombée sur le Rallye du Portugal après le coup de théâtre survenu dans l'ES14 qui a vu l'ancien leader Ott Tänak renoncer suite à la casse d'une suspension.

Après une deuxième journée longue de plus de 165 km, les concurrents ont terminé ce véritable marathon dans les rues de Porto. Tracée autour du Forte de São João Baptista, une forteresse datant du XVIe siècle et érigée à l'embouchure du Douro, cette super-spéciale avait la particularité de proposer un parcours intégralement sur des pavés. Avec des voitures en configuration terre, ce dernier exercice de la journée n'avait rien d'une visite touristique en dépit des apparences.

Sur cette route au grip plus que précaire bordée de trottoirs à l'affût de la moindre erreur, Elfyn Evans a perdu une bonne partie de son avance au classement général en lâchant 5"7 sur Dani Sordo. Habitué à rouler sur le circuit de karting de sa famille, l'Espagnol a survolé cette super-spéciale pour recoller à 10"7 du leader.

Généralement à l'aise sur ce type de spéciale, Sébastien Ogier a calé en faisant un donut et a vu Takamoto Katsuta revenir à 1"5 dans le match pour la troisième place.

Ralenti par des problèmes techniques depuis le début de l'après-midi, Gus Greensmith a dû jongler entre les modes course et route pour minimiser la perte de temps. Lâchant plus de 14" dans cette dernière spéciale, le Britannique n'a pas réussi à conserver sa cinquième place face à son coéquipier Adrien Fourmaux.

La troisième et dernière étape, composée de cinq spéciales et 49,47 km chronométrés, reprendra ce dimanche à partir de 8h08 et sera à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES12 : E. Evans

ES13 : O. Tänak

ES14 : E. Evans

ES15 : D. Sordo

Rallye du Portugal - Classement après l'ES15