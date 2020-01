Neuville proche du but, 1,5s d'écart entre Evans et Ogier

L'avant-dernière spéciale du Rallye Monte-Carlo 2020, répétition de l'ES13 entre La Bollène-Vésubie et Peïra Cava (18,41 km), se courait dans des conditions similaires. Dès les premiers instants sur ces routes, Sébastien Loeb (Hyundai) a de nouveau perdu gros. Après un pari stratégique osé et perdu en matinée, celui de chausser des pneus très tendres en prévision de conditions pluvieuses, et une perte de temps importante dans l'ES14 suite à une sortie de piste, le nonuple Champion du monde WRC a dû sacrifier cette spéciale sur des pneus à l'agonie, perdant du même coup la cinquième place du classement général provisoire, dont s'est emparé Kalle Rovenperä (Toyota). "J'avais un pneu totalement détruit dans la spéciale précédente et désormais nous devons sauver les pneus pour essayer de finir le rallye, donc j'ai été très lent", a expliqué Loeb.

Lire aussi : Neuville prend le pouvoir, Loeb en souffrance

Côté leaders, Thierry Neuville (Hyundai) n'a absolument pas desserré l'étreinte. Le Belge a signé le meilleur temps de l'ES15 en donnant le maximum pour éviter les mauvaises surprises. Bien lui en a pris car Sébastien Ogier (Toyota) a retrouvé de l'allant, franchissant la cellule de chronométrage à 1,4 seconde de son rival. "On essaye", a expliqué le Français. "On a réussi à améliorer un peu le rythme, les sensations dans la voiture étaient meilleures dans cette spéciale. Ce matin, je n'étais vraiment pas assez en confiance pour être plus rapide."

Quant à Elfyn Evans (Toyota), il a en revanche perdu 7,1 secondes sur Neuville et ne compte plus que 1,5 seconde d'avance sur Ogier au général, promettant un duel fratricide intéressant dans la Power Stage. La victoire finale, dans un rallye qui aura été serré de bout en bout, semble toute proche pour le pilote Hyundai qui a repoussé ses deux adversaires à plus de 11 secondes.

Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES15