ES15 & 16 - Neuville impeccable, le podium indécis chez Toyota

Thierry Neuville a maîtrisé son sujet ce samedi sur les huit spéciales programmées autour d'Ypres. Prudent tout au long de la journée, où il a continuellement répété qu'il ne prenait pas de risques, le Belge a profité de son excellente connaissance des routes empruntées jusque-là pour maintenir un écart suffisant sur son coéquipier Craig Breen. Avant la courte dernière étape de 40,52 km tracée autour et sur le circuit de Spa-Francorchamps, 10"1, soit le plus grand écart depuis le départ, séparent les deux pilotes Hyundai Motorsport.

Si les positions ne devraient logiquement plus évoluer chez les Coréens, la situation a été radicalement différente du côté de leurs rivaux japonais. La lutte pour la troisième place entre les trois pilotes du team Toyota Gazoo Racing a tenu toutes ses promesses et permis de vibrer au cours d'une après-midi nettement plus calme que la matinée.

Particulièrement à l'aise lors de la seconde boucle, où il a tiré profit d'un grip plus élevé, Sébastien Ogier a pu hausser le rythme pour s'adjuger deux meilleurs temps dans les spéciales 13 et 15. Avec 4"3 de retard sur la dernière marche du podium occupée par Elfyn Evans, le Gapençais n'a pas dit son dernier mot. Intercalé entre ses deux coéquipiers au quatrième rang, Kalle Rovanperä a signé une nouvelle journée irréprochable.

Hors-jeu depuis sa crevaison lui coûtant trois minutes dans l'ES9, Ott Tänak a bien malgré lui connu une journée beaucoup plus tranquille au sixième rang, où il n'a plus rien à jouer à la régulière.

La troisième et dernière étape débute ce dimanche à partir de 8h30 avec la spéciale de Stavelot et ses 9,05 km. Le Rallye d'Ypres est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES13 : S. Ogier

ES14 : T. Neuville

ES15 : S. Ogier

ES16 : T. Neuville

Rallye d'Ypres - Belgique - Classement après l'ES16