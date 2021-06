ES16 & 17 - Ogier prend la tête du Safari Rally

Après un début de matinée chamboulé par l'abandon de l'ancien leader Thierry Neuville, l'intensité n'est pas retombée pour autant sur les dernières spéciales du Safari Rally Kenya.

Dans Malewa et ses 9,71 km (ES16), le match pour la victoire entre les pilotes du team Toyota Gazoo Racing a atteint son paroxysme. Après 283,70 km parcourus jusque-là, Takamoto Katsuta et Sébastien Ogier se sont retrouvés ex æquo en tête du classement général. Alors que les Yaris WRC ont préféré adopter un rythme prudent pour préserver leurs pneus et leurs mécaniques, Adrien Fourmaux n'a clairement pas adopté la même stratégie.

Échouant à trois reprises (deux fois en Croatie puis au Kenya) pour décrocher son premier scratch en WRC, le lauréat Rallye Jeunes 2016 a finalement attendu la 100e spéciale de la saison pour ouvrir son compteur après seulement trois départs dans la catégorie reine. Face à son coéquipier chez M-Sport, il a même fait coup double en lui reprenant la quatrième position.

Après avoir "enfin" laissé un meilleur temps à son compatriote, Ogier a remis les pendules à l'heure dans le second passage de Loldia (ES17) en claquant son septième scratch du week-end. Une performance lui permettant ainsi de repasser en tête pour 8"3 face à Katsuta. Même s'il a clairement admis qu'il ne tenterait pas le diable pour jouer la victoire jusqu'à l'arrivée, le Japonais s'est fait une petite chaleur à quelques hectomètres de l'arrivée.

Après quatre journées intenses, le Safari Rally Kenya 2021 se termine ce dimanche avec la Power Stage d'Hell's Gate à suivre sur Motorsport.com à partir de 12h18 (en France).

Scratchs de la matinée

ES14 : S. Ogier

ES15 : E. Evans

ES16 : A. Fourmaux

ES17 : S. Ogier

Safari Rally Kenya - Classement après l'ES17