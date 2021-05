ES19 - Evans n'est plus qu'à une spéciale du but au Portugal

Avant d'aborder le second passage dans la mythique spéciale de Fafe faisant office de Power Stage, les concurrents encore en course ont répété leurs dernières gammes dans Felgueiras (ES19).

Dans cette spéciale, où il avait déjà douché ce matin les espoirs de son plus proche poursuivant Dani Sordo, Elfyn Evans en a remis une couche en grappillant à nouveau 4"2 sur le pilote Hyundai Motorsport. Le Gallois s'est construit un matelas de 26"2 plus que confortable avant le dernier secteur chronométré. À plus d'une minute de son coéquipier, Sébastien Ogier s'est quant à lui rapproché de son neuvième podium au Portugal.

Adrien Fourmaux s'était montré prudent en visant "un top 6 ou un top 7" avant le départ. Trois jours plus tard, le Champion de France Junior 2018 a fait un grand pas vers son objectif en pointant aux portes du top 5 pour sa deuxième apparition dans la Ford Fiesta WRC. Le pilote M-Sport est même passé une nouvelle fois tout près de son premier scratch en WRC.

Thierry Neuville et Ott Tänak ont poursuivi leur promenade dominicale en étant repoussés à plus de 38" du meilleur temps. Revenus en course après leurs abandons, les deux grands perdants de ce week-end portugais n'ont clairement plus qu'un seul objectif : sauver les meubles en arrachant le maximum de points dans la Power Stage.

Après trois journées intenses de course, le Rallye du Portugal se terminera à 13h18 avec la Power Stage de Fafe à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES16 : E. Evans

ES17 : E. Evans

ES18 : T. Neuville

ES19 : E. Evans

Rallye du Portugal - Classement après l'ES19