ES3 - Loeb revient sur Ogier, Fourmaux pulvérise sa Puma

Au lendemain d'une première étape nocturne animée sur les hauteurs de la Principauté, les concurrents ont mis le cap au nord du département des Alpes Maritimes pour débuter la plus longue journée du week-end (97,86 km) sans assistance.

En apparence sans difficulté majeure, le premier secteur chronométré de la journée, Roure-Beuil et ses 18,33 km, s'est révélé être un sacré défi pour une mise en action matinale en raison d'une adhérence difficile à lire sur les plaques d'humidité. Le réveil a même été extrêmement brutal pour Adrien Fourmaux. Excellent quatrième jusque-là, le Nordiste a perdu le contrôle de sa Ford Puma sur un freinage. Après un lourd impact contre le talus, l'équipage français, heureusement indemne, a effectué plusieurs tonneaux.

Si pour le pilote M-Sport, la journée s'est trop rapidement terminée, d'autres ont eu un peu plus de chance. À commencer par Sébastien Ogier ! Leader du classement général, le Gapençais a été rappelé à l'ordre à la suite d'un contact appuyé sur un rail de sécurité, avant d'être imité quelques minutes plus tard par son coéquipier Elfyn Evans. Plus en retrait depuis le départ, Thierry Neuville et Takamoto Katsuta ont quant à eux effectué chacun un tête-à-queue dans une épingle.

Déjà bien en vue hier soir, Sébastien Loeb a de son côté parfaitement débuté la journée en s'offrant son premier meilleur temps sous ses nouvelles couleurs. Même s'il s'est fait surprendre dans quelques virages, l'Alsacien a confirmé son excellent début de rallye en recollant à 5"5 d'Ogier, handicapé également par les changements de grip. Derrière Elfyn Evans, solidement accroché à la dernière marche du podium à 12"4 du leader, les écarts se sont en revanche creusés, Greensmith, Breen et Neuville étant déjà repoussés à plus de 30". Fautif, le Belge a même admis qu'il n'avait "jamais eu aussi peur en conduisant", confirmant le très mauvais départ pour le team Hyundai Motorsport.

La deuxième étape se poursuit avec la spéciale de Guillaumes-Péone-Valberg et ses 13,49 km. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES3 : S. Loeb

WRC Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES3