ES3 & 4 - Première matinée idéale pour Neuville en Croatie

La matinée s'est poursuivie sur un rythme effréné en Croatie. Sur les 10,10 km de Jaškovo-Mali Modruš Potok (ES3), les Yaris WRC d'Elfyn Evans et Sébastien Ogier ont fait jeu égal en se partageant le meilleur temps. Après une entame délicate, le Français a confirmé qu'il commençait enfin à retrouver ses sensations.

Leader depuis la première spéciale, Thierry Neuville s'est contenté du troisième temps à neuf dixièmes de ses deux rivaux. Une performance suffisante pour conserver les commandes du classement général avec 6"8 de marge sur le Gallois. À l'aise dans la i20 Coupe WRC et avec son choix de pneus (quatre Hard et deux Soft), le Belge est parti sur un rythme totalement différent de ses deux coéquipiers, repoussés aux quatrième et cinquième rangs. En difficulté avec son choix de pneus depuis le départ (cinq Hard), Ott Tänak n'a pu que constater les dégâts face au trio de tête tandis que Craig Breen a véritablement manqué de repères dans ces conditions.

La boucle matinale s'est terminée dans les 9,11 km de Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki. Sur ce secteur chronométré où le faible grip a surpris la majorité des pilotes du WRC, Thierry Neuville en a profité pour grappiller quelques dixièmes supplémentaires face aux Yaris WRC d'Elfyn Evans et Sébastien Ogier. Grâce à son troisième meilleur temps de la matinée, le Belge a rejoint l'assistance de Zagreb avec 7"3 de marge sur son plus proche adversaire.

Pas d'amélioration pour Ott Tänak en revanche ! Le Champion du monde 2019 n'a clairement pas réussi à faire fonctionner correctement ses pneus Hard ce matin. Après quatre spéciales parcourues, il a déjà perdu plus de 25" sur son coéquipier. Affichant un sourire radieux contrastant avec la mine déconfite de l'Estonien, Adrien Fourmaux a continué sur sa lancée en signant des temps convaincants. Pour sa première matinée dans la catégorie reine, le Français a rempli sa part du contrat en pointant au sixième rang.

La première journée continue à partir de 15h01 avec la même boucle de quatre spéciales.

Scratchs de la matinée

ES1 : T. Neuville

ES2 : T. Neuville

ES3 : S. Ogier / E. Evans (ex-æquo)

ES4 : T. Neuville

Rallye de Croatie - Classement après l'ES4