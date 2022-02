ES4 à 6 - Evans d'une courte tête devant Neuville et Lappi

Charger le lecteur audio

Avant de se conclure aux abords du parc d'assistance avec le tronçon d'Umeå Sprint, les hostilités ont repris sur un rythme effréné cette après-midi dans les forêts enneigées du nord de la Suède.

Leader à la mi-journée malgré sa première position sur la route ce vendredi, Kalle Rovanperä n'a, cette fois, rien pu faire pour compenser le désavantage d'ouvrir. Sur des pistes où la neige a été dispersée par les autres concurrents du rallye ainsi que ceux d'une épreuve historique passés entre-temps, le Finlandais a dû faire la trace pour ses adversaires face auxquels il a eu bien du mal à limiter la perte de temps. Dans ces conditions "merdiques", le pilote Toyota Gazoo Racing a cédé du terrain pour se retrouver au quatrième rang à 6"0 du nouveau leader Elfyn Evans.

Si cette répétition de la boucle matinale n'a pas souri à Rovanperä, elle a toutefois permis au Gallois de faire une bonne opération au classement général en passant en tête grâce notamment à son meilleur temps dans l'ES4. Le vice-champion du monde n'a cependant pas réussi à faire la différence face à Thierry Neuville particulièrement à l'aise dans l'obscurité de l'ES6. Toujours bien placé depuis le départ, Esapekka Lappi s'est quant à lui maintenu dans la lutte aux avant-postes, en pointant à 1"5 de son coéquipier. Une lutte dans laquelle Ott Tänak n'a finalement pas pu défendre toutes ses chances. Ralenti par des problèmes avec son système hybride dans l'ES5 malgré son meilleur temps, le pilote Hyundai Motorsport a été contraint d'immobiliser sa i20 N Rally1 avant le départ de la spéciale suivante à la suite d'un nouveau dysfonctionnement entrainant une lumière rouge et l'obligation d'abandonner.

À plus d'une minute du top 5, une autre bataille opposant Takamoto Katsuta, Gus Greensmith et Adrien Fourmaux s'est mise en place. Si les deux premiers cités se sont signalés par des visites impromptues dans des murs de neige respectivement dans les ES4 et 5, le Français a réussi à réduire l'écart (moins d'une seconde au kilomètre) face aux hommes de tête à l'image de son cinquième temps signé dans le second passage de Kroksjö (ES4).

La première étape se termine à partir de 18h38 avec la spéciale de Umeå Sprint et ses 5,53 km. Le Rallye de Suède est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la journée

ES1 : O. Tänak

ES2 : E. Lappi

ES3 : K. Rovanperä

ES4 : E. Evans

ES5 : O. Tänak

ES6 : T. Neuville

WRC Rallye du Suède - Classement après l'ES6