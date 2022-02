ES7 - Neuville récupère la tête à l'issue de la première journée

Charger le lecteur audio

Avec ses 125,67 km de secteurs chronométrés, la plus longue étape du Rallye de Suède a pris fin ce vendredi soir dans la super spéciale d'Umeå Sprint, tracée à quelques encablures du parc d'assistance.

Après avoir affolé les compteurs notamment dans la plus longue spéciale du week-end, Kamsjön et ses 27,81 km, avec des moyennes supérieures à 133 km/h lors du second passage, le rythme est sensiblement retombé dans ce dernier tronçon au profil radicalement différent. Bien que réduite à 5,53 km, cette dernière spéciale a cependant permis de voir des écarts importants.

En tête à la mi-journée avant de céder du terrain cet après-midi en raison du désavantage généré par sa première position sur la route, Kalle Rovanperä a finalement terminé sur une bonne note. Grâce à des pneus cloutés en meilleur état que ses adversaires, le Finlandais a profité de cette courte spéciale pour signer son deuxième meilleur temps de la journée et reprendre la deuxième place à 4"3 du nouveau leader Thierry Neuville. Au volant d'une i20 N épargnée par les problèmes, le Belge a pu tirer son épingle du jeu pour passer en tête dans les derniers kilomètres. Après un Rallye Monte-Carlo catastrophique pour l'équipe Hyundai Motorsport, cette performance était clairement inattendue.

Derrière ce duo de tête, Elfyn Evans et Esapekka Lappi n'ont rien pu faire avec des pneus à l'agonie. Si les deux pilotes du team Toyota Gazoo Racing ont toutefois sauvé les meubles en terminant la journée respectivement à 7"4 à 8"8 du leader, Oliver Solberg a souffert en dégringolant à plus de 28" de son coéquipier.

S'élançant avec le seul objectif de "juste terminer" le rallye après sa bévue monégasque, Adrien Fourmaux a haussé le rythme au fil des kilomètres. Grâce aux faits de course et aux erreurs de Takamoto Katsuta et Gus Greensmith, le Nordiste s'est même retrouvé en lutte pour la sixième place face au Japonais et son coéquipier.

La journée a en revanche été nettement moins positive pour Craig Breen et Ott Tänak. Si l'Estonien a été contraint à l'abandon à la suite d'un dysfonctionnement de son unité hybride (lumière rouge avant l'ES6), le pilote M-Sport a terminé prématurément sa course dans un mur de neige (ES2).

La deuxième étape reprendra ce samedi à partir de 8h57 avec la spéciale de Brattby et ses 10,49 km. Le Rallye de Suède est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la journée

ES1 : O. Tänak

ES2 : E. Lappi

ES3 : K. Rovanperä

ES4 : E. Evans

ES5 : O. Tänak

ES6 : T. Neuville

ES7 : K. Rovanperä

WRC Rallye du Suède - Classement après l'ES7