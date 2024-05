Evans : De "nouvelles idées" sont nécessaires après le Portugal

Après un week-end plus que compliqué lors du Rallye du Portugal, finalement remporté par Sébastien Ogier, Elfyn Evans a vu l'écart de six points qui l'éloignait du leader du Championnat, Thierry Neuville, passer à 24 points.

Les déboires du Gallois ont commencé dès le vendredi, où la plupart des pilotes Toyota ont eu du mal a trouvé l'équilibre avec leur GR Yaris Rally1 sur les routes lusitaniennes, mais surtout lorsqu'il a dû recevoir les notes de son copilote, Scott Martin, depuis son téléphone puisque celui-ci avait oublié son cahier de notes à un point de contrôle en fin d'ES6.

Si les notes sur téléphone n'ont pas semblé tant perturber Evans, il a cependant concédé 52,6 secondes à cause d'une crevaison qui l'a fait chuter en sixième position à la fin de la journée de samedi. Un radiateur cassé a ensuite entravé son dimanche et a mis fin à toute chance de marquer des points supplémentaires, le laissant avec six points contre un total de 24 pour Neuville.

Avant le prochain rendez-vous du calendrier WRC en Sardaigne, du 30 mai au 2 juin, Evans espère que son équipe pourra trouver une solution face aux difficultés du Portugal.

"Les six points sont le seul aspect positif [du Portugal]. Bien sûr, on veut oublier ce week-end, mais on doit en tirer les leçons et être prêts pour le prochain [rallye]", a déclaré Evans à Motorsport.com. "Ce sera difficile avec la situation actuelle des essais, mais nous devons absolument trouver de nouvelles idées pour la Sardaigne."

Interrogé sur le temps plutôt réduit qu'il leur restait pour déceler ces fameuses nouvelles idées, Evans a ajouté : "C'est évidemment un risque de décider de quelque chose sans l'essayer, mais peut-être que nous devons nous tourner vers le passé. Nous verrons, nous en discuterons avec l'équipe."

Toyota a choisi d'effectuer une seule journée d'essais pour préparer les deux spéciales sur terre du Portugal et de la Sardaigne, les journées de tests étant limitées par le règlement de la FIA. Le directeur de l'équipe, Jari-Matti Latvala, est toutefois convaincu que les Toyota seront plus performantes en terres italiennes.

"Je pense que samedi, nous avons pu constater que les performances de la voiture s'amélioraient, c'est donc un bon pas en avant", a expliqué Latvala à Motorsport.com. "Je ne suis pas très inquiet pour la Sardaigne, mais la chose la plus importante est que nous devons rester sur la route, parce que le championnat actuel ne vous permet pas de faire autant d'erreurs. La punition est assez sévère."