Evans aura le "soutien total" de Toyota

L'écurie du constructeur japonais, menée par le quadruple Champion du monde Tommi Mäkinen, a abordé la saison 2020 avec un tout nouveau line-up, composé de Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. Après deux rallyes, les trois pilotes sont montés sur le podium, mais c'est bien Evans qui est le premier à avoir décroché une victoire avec la Yaris, à l'occasion du Rallye de Suède.

Leader du championnat à égalité de points avec Thierry Neuville, le Gallois pourra compter sur un total investissement de la part de son équipe, malgré la présence de Sébastien Ogier. Le Gapençais avait déjà déclaré ne pas demander de traitement de faveur dans son nouveau team, et Tommi Mäkinen a confirmé cette approche à l'arrivée à Torsby, dimanche.

"Nous avons tous le sourire, nous sommes tous très fiers. Nous avons un nouvel équipage avec Elfyn et Scott [Martin] qui a le potentiel de gagner le titre et nous avons Kalle et Jonne [Halttunen] qui suivent derrière. Nous leur donnons notre soutien maximum pour continuer. Il y a beaucoup de bonnes idées pour les soutenir et leur permettre de faire encore mieux", a-t-il déclaré.

Le pilote de 31 ans a surpris tout le monde dès le premier rallye de l'année, le Monte-Carlo. Evans a en effet lutté pour la tête de l'épreuve jusqu'au bout, ne s'inclinant que le dimanche face à Neuville et Ogier, pour ce qui était sa première participation avec une Toyota Yaris WRC. Mäkinen faisait partie des surpris, le Finlandais s'attendant à ce que sa recrue prenne un peu plus de temps à dompter sa nouvelle machine.

"Nous savions qu'au Monte-Carlo, sa performance était surprenante, à quel point il a vite réussi à faire aller vite la voiture. Je pense que c'était la surprise pour tout le monde. Avec les conditions, nous savions qu'il était très bon. Ici en Suède, c'était une surprise encore plus grande, je pense que sa confiance en lui est à un très haut niveau."

Le principal intéressé s'est lui déjà projeté vers le Mexique, où il aura la lourde tâche d'ouvrir la route pour la première manche sur terre de l'année : "Nous avons eu deux rallyes de spécialistes. C'est bien d'avoir pu capitaliser sur les deux, et je pense que l'on peut aussi classer le Mexique dans cette catégorie [de rallyes]. Espérons qu'il se passe aussi bien que les deux premiers, il y a toujours l'espoir qu'il pleuve..."