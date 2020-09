Elfyn Evans chipe le Rallye de Turquie et la tête du championnat !

Malgré un samedi difficile, où il a dû gérer des pneus à la limite de l'acceptable pendant l'essentiel des spéciales de l'après-midi, Elfyn Evans (Toyota) a remporté le Rallye de Turquie. Un second succès cette saison et le troisième en WRC synonyme de première place confortable au classement général pour le Gallois, pour qui la victoire s'est principalement jouée lors d'une ES9 fatale à ses trois derniers rivaux, alors qu'il passait entre les gouttes.

Cette première spéciale de la dernière journée a tout autant confirmé le caractère imprévisible de l'épreuve turque, puisque Sébastien Ogier (Toyota), Thierry Neuville et Sébastien Loeb (Hyundai) ont donc fait partie de la longue liste des pilotes qui ont connu un problème, que le fait que cette manche avait tout d'une galère pour le sextuple Champion du monde. Ce dernier, un temps leader du rallye, aura subi plusieurs crevaisons et des problèmes de boîte de vitesses qui n'avaient pas suffi à le décramponner du podium avant, durant l'ES11, un problème moteur qui l'a obligé à l'abandon en plus de l'empêcher de prendre part à la Power Stage.

À deux manches de la fin de cette saison particulière, ce rallye désastreux oblige donc Ogier à céder le leadership du classement WRC à Evans, qui compte désormais 18 points d'avance sur son illustre équipier, 27 sur Ott Tänak (Hyundai) et Kalle Rovanperä (Toyota) et 32 sur Thierry Neuville.

Chez Hyundai, le double podium du Belge et de Sébastien Loeb aura un goût amer. Dès samedi matin, Tänak a dû abandonner en raison d'un problème de direction ; l'Estonien a sauvé les meubles en empochant quatre points dans la Power Stage mais voit tout de même le titre s'éloigner. Du côté de Neuville, la victoire semblait en vue au moment d'aborder ce dimanche, mais la crevaison dans l'ES9 a mis fin à ses espoirs de réussir un carton plein, lui qui a ajouté aux 18 points de sa seconde place les cinq unités de la victoire en Power Stage. Et les chances de Neuville sont encore plus minces que celles de son équipier Champion en titre...

Pour son retour en compétition, huit mois après le Rallye Monte-Carlo, Loeb a pour sa part retrouvé le podium, avec la troisième place. Comme Ogier et Neuville, c'est une crevaison dans l'ES9 qui lui a coûté une chance d'encore mieux figurer, alors qu'un mauvais choix de pneus samedi matin l'avait privé de la tête du rallye acquise vendredi soir.

Prochain rendez-vous pour le WRC du 8 au 11 octobre, avec le Rallye de Sardaigne.

Scratchs du rallye



ES1 : S. Loeb (Hyundai)



ES2 : S. Ogier (Toyota)

ES3 : S. Ogier (Toyota)



ES4 : S. Ogier (Toyota)

ES5 : T. Neuville (Hyundai)

ES6 : T. Neuville (Hyundai)



ES7 : T. Neuville (Hyundai)



ES8 : S. Loeb (Hyundai)

ES9 : E. Evans (Toyota)



ES10 : T. Neuville (Hyundai)



ES11 : T. Neuville (Hyundai)

ES12 (Power Stage) : T. Neuville (Hyundai)

Classement du Rallye de Turquie 2020

