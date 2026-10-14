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M-Sport dévoile sa Ford Fiesta dotée du kit WRC 2027

C'est un premier aperçu des nouvelles Rally2 équipées d'un kit d'évolution qui seront engagées dans la catégorie reine du WRC en 2027.

Tom Howard

Publié: 14 oct. 2026, 11:30

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M-Sport a dévoilé un premier aperçu d'une Rally2 équipée d'un kit d'évolution qui lui permettra de courir dans la catégorie reine du WRC dès l'année prochaine.

Il y a quelque temps, la FIA a annoncé son intention d'introduire un dispositif permettant aux constructeurs de Rally2 d'homologuer un kit d'évolution au prix de 7 500 €, afin d'assurer une "plus grande parité aérodynamique" entre les Rally2 et les nouvelles WRC27, qui formeront la catégorie reine du championnat l'année prochaine. Les WRC27 et les Rally2 équipées de ce kit répondront à deux réglementations techniques distinctes, mais devraient afficher des performances similaires.

Ce kit comprendra de nouvelles ailes avant homologuées, un bouclier avant et un dispositif aérodynamique arrière. La voiture perdra également 10 kg par rapport à son poids minimum actuel. Il a par ailleurs été récemment confirmé qu'elle serait équipée d'une bride de turbo de 33 mm.

M-Sport est la première équipe à s'engager dans le développement d'un kit destiné à faire évoluer sa Ford Fiesta Rally2. Cette semaine, la structure mène une séance d'essais d'une semaine sur asphalte en Espagne avec sa version 2027.

Des photos et des vidéos de ces essais ont fait leur apparition en ligne. Elles montrent une Fiesta Rally2 entièrement blanche, dont les modifications du bouclier avant et de l'aileron arrière sont clairement visibles. L'ancien pilote de WRC Matthew Wilson était au volant de la voiture lors des essais de mardi.

M-Sport prévoit d'engager trois Rally2 équipées de ce kit l'année prochaine, sur un calendrier du championnat récemment porté à 15 manches. L'équipe vient d'annoncer un nouveau partenariat d'usine avec Ford, qui débutera officiellement en 2028. La marque à l'ovale bleu renforcera toutefois son soutien à M-Sport dès l'année prochaine.

Comme indiqué précédemment, M-Sport n'a pas encore confirmé ses équipages pour la saison prochaine.

"Il n'y a eu aucune discussion, aucune décision [concernant les pilotes]. Jusqu'à présent, notre sélection reposait sur des pilotes dont nous estimions qu'ils avaient suffisamment de talent pour avoir la possibilité de progresser. Ils devaient apporter un soutien financier. Aujourd'hui, nous sommes dans une position un peu différente, mais cela ne signifie pas que nous allons tout bouleverser du jour au lendemain", a déclaré le directeur de l'équipe, Richard Millener, interrogé sur les options de M-Sport pour 2027 lors de la finale de la saison WRC en Sardaigne.

"L'objectif est de gagner en 2029 avec la nouvelle voiture. Nous avons deux ans pour nous mettre dans les meilleures conditions. Nous voulons des pilotes qui s'intègrent à notre structure et à l'environnement de l'équipe, et qui nous aident à construire celle-ci autour d'eux. Ils doivent également contribuer à répondre aux attentes de Ford."

"Nous devons continuer à faire progresser de jeunes talents, mais aussi avoir une vision très claire et nous concentrer sur la victoire. Cela signifie que nous devrons peut-être modifier légèrement notre façon de travailler."

"Nous devons également penser au long terme. Il s'agit déjà d'un programme pluriannuel et, si nous faisons les bons choix et que cela fonctionne, si le projet de Ford Europe se concrétise comme prévu, alors le potentiel sera immense. Nous devons donc réfléchir intelligemment à la meilleure approche. Nous prendrons notre temps."

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