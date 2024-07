Ford veut rester en WRC mais avec un règlement "juste pour tout le monde"

Ford souhaite conserver "l'opportunité de participer en tant que constructeur" au Championnat du monde des Rallyes à l'avenir, néanmoins le responsable du Motorsport pour la marque à l'ovale bleu souligne la nécessité d'un règlement ouvert pour 2027.

La marque automobile américaine possède l'un des plus grands palmarès du WRC, avec 94 rallyes remportés, un chiffre que seul Citroën a dépassé dans l'histoire du championnat. Ford est aussi l'un des trois constructeurs présents actuellement au plus haut niveau du rallye, aux côtés de Toyota et Hyundai, même si la marque opère depuis 2013 sur la base d'un engagement semi-officiel avec M-Sport.

Ce partenariat a été étendu puisque M-Sport est chargé d'aider à mettre en place le programme d'usine de Ford pour le Dakar avec son nouveau Raptor T1+ dévoilé au Goodwood Festival of Speed la semaine dernière.

Lors de cette présentation, Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports, a déclaré qu'il souhaitait que la marque domine le rallye avec l'ensemble de ses disciplines. Concernant le WRC, Rushbrook a fait savoir que Ford souhaitait s'engager au-delà de 2026 si l'avenir du Rally1 et du Rally2 apparait "juste pour tout le monde".

La FIA devrait dévoiler son règlement technique 2027 en décembre prochain, ce qui s'annonce comme un moment déterminant car le championnat vise à conserver sa base actuelle de constructeurs et à attirer de nouvelles marques.

"Il faut décider de ce qu'il se passe en Rally1 et Rally2, quel est l'avenir, et c'est là que nous devrons prendre notre décision", a déclaré Mark Rushbrook à Motorsport.com. "Nous voulons nous engager, mais il faut que cela soit juste pour tout le monde."

Dans les propositions faites en février, la FIA a laissé entendre que les règles de 2027 seraient basées sur le concept actuel de Rally1 avec un coût plafonné à environ 400 000€. Cela passera par l'utilisation d'une cellule de sécurité commune et la permission pour les constructeurs et les préparateurs de développer des carrosseries basées sur des voitures de production de classe B, de classe C et des SUV compacts.

Ford court en WRC avec une Puma Rally1 hybride préparée par M-Sport. Photo : Tomasz Kaliński

Interrogé sur la direction que devrait prendre le WRC avec son règlement technique, Mark Rushbrook a estimé qu'il était important d'avoir la possibilité d'utiliser une diversité de gamme de groupes motopropulseurs. Il a ajouté : "Nous voulons absolument conserver l'opportunité de participer en tant que constructeur [en WRC]."

"Nous voulons absolument avoir la pyramide complète du rallye. Mais il semble que les constructeurs veulent des choses différentes, alors si la FIA peut rédiger les règlements de manière à ce que l'on ait la possibilité, comme au Dakar où l'on utilise des moteurs à combustion, des moteurs turbo à aspiration naturelle ou des moteurs hybrides… Si on a cette possibilité en rallye également, on peut attirer plus de constructeurs."

"La parité technique, c'est ce que le Dakar fait maintenant avec l'équivalence de technologie et avec les capteurs de couple [sur les véhicules]. Je pense que ce sont des choses comme ça. Mais il y a aussi l'aspect promotionnel, en dehors des règles techniques, en s'assurant que les fans adhèrent vraiment à ce sport."