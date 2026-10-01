Ford va faire son grand retour officiel en WRC

Ford fera son retour en championnat du monde des rallyes en tant que constructeur à part entière en 2028 et s'engage à développer une toute nouvelle voiture pour disputer la saison 2029.

La marque à l'ovale bleu s'associera à son partenaire de longue date, M-Sport, qui gérera l'équipe d'usine WRC à partir de 2028 sous la bannière de "Ford Racing".

Bien que le retour à part entière de Ford ne soit prévu qu'en 2028, la marque sera représentée au WRC l'année prochaine, M-Sport alignant une version améliorée de la Ford Fiesta Rally2. M-Sport s'est déjà engagé à développer un kit d'évolution pour ce véhicule, ce qui lui permettra de rivaliser avec les toutes nouvelles WRC27 aux spécifications Rally1.

La Ford Fiesta Rally2 continuera d'être utilisée en 2028, avant l'arrivée d'une toute nouvelle voiture, construite conformément au nouveau règlement technique 2027, pour la saison 2029.

Le retour du constructeur a été annoncé lors de la finale de la saison du WRC en Sardaigne. Ford prend ainsi un engagement significatif en faveur du rallye dans le cadre de son portefeuille mondial de sport automobile, qui comprend des programmes en Formule 1 (avec la construction de moteurs aux côtés de Red Bull), un retour en WEC dans la catégorie Hypercar l'année prochaine, ainsi que des initiatives en NASCAR et en Supercars en Australie.

"Alors que nous célébrons les 125 ans de Ford Racing, notre héritage de 50 ans en WRC figure parmi nos plus grandes fiertés en raison de son lien direct avec les voitures fun et passionnantes qui en ont découlé", a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Racing. "Nous sommes impatients de reprendre la compétition en rallye en 2028 et au-delà."

Ford possède une histoire riche en rallye, son engagement officiel en WRC remontant aux années 1970, période durant laquelle la marque a remporté son premier titre constructeurs en 1979. M-Sport a ensuite géré le programme officiel de Ford en WRC à partir de 1997, remportant deux titres constructeurs en 2006 et 2007, jusqu'à ce que la marque retire son soutien officiel intégral à la fin de l'année 2012.

M-Sport continue d'utiliser des voitures Ford depuis qu'elle bénéficie d'un soutien limité de la part du constructeur en tant qu'équipe semi-officielle en WRC. Elle gère également le programme d'usine de Ford dédié au rallye-raid.

Le retour de Ford lui permettra de croiser le fer avec un autre géant de l'automobile, Toyota, qui s'est déjà engagé pour les nouvelles règles techniques du WRC.

"La décision de Ford de revenir dans le championnat du monde des rallyes de la FIA en tant qu'équipe d'usine à part entière est une nouvelle fantastique", a déclaré Éric Boullier, PDG de WRC Promoter. "La marque possède une histoire extraordinaire dans le monde du rallye et a participé à certains des moments les plus mémorables de ce sport."

"Plus important encore, cet engagement renouvelé envers le WRC, qui s'inscrit dans le cadre de son vaste programme mondial de sport automobile, témoigne clairement de l'importance que revêt le rallye pour l'une des plus grandes marques automobiles au monde."

"Il est particulièrement passionnant de voir que le WRC soutient à la fois ses ambitions de compétition et le développement de ses futurs véhicules de série. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Ford en tant qu'équipe d'usine à part entière et nous nous réjouissons d'entamer ensemble ce nouveau chapitre."

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