Fortunes diverses pour les Français de M-Sport au Portugal

Il n'y aura pas eu de nouvel exploit pour Sébastien Loeb. Le Français participait à son deuxième rallye de la saison ce week-end au Portugal, après sa victoire lors de la manche inaugurale au Monte-Carlo fin janvier.

Autant dire que, même s'il s'agissait du premier rallye terre de la nouvelle génération de voitures hybrides, les attentes étaient grandes autour de l'Alsacien. Ce dernier n'a d'ailleurs pas déçu vendredi midi, lorsqu'il s'est emparé de la tête de l'épreuve au gré d'un scratch décroché sur l'ES4.

Déception pour Loeb et Galmiche

Les événements semblaient alors prendre le même chemin que quatre mois plus tôt pour le pilote M-Sport, mais les choses sont allées de mal en pis par la suite. D'abord en raison d'un premier abandon dès la cinquième spéciale, lorsque le nonuple Champion du monde s'est rendu coupable d'une erreur bien peu habituelle de sa part en tapant un muret en béton après seulement une centaine de mètres.

Reparti le lendemain sans plus aucun espoir de victoire, Loeb et sa copilote Isabelle Galmiche ont ensuite bu le calice jusqu'à la lie en devant de nouveau se retirer suite à une perte du turbo, et n'ont pas participé aux cinq dernières spéciales de l'épreuve lusitanienne dimanche.

"Je ne peux bien sûr pas être content de mon week-end. Tout était déjà terminé samedi matin, et ce n'est pas ce que nous souhaitions. Vendredi j'ai fait une erreur, samedi le turbo nous a lâchés, donc le bilan n'est pas bon", a déclaré Loeb, qui a tout de même essayé de voir le verre à moitié plein. "D'un autre côté, nous avons vu au début du rallye que notre voiture était bonne, rapide, et nous menions le rallye après quatre spéciale, donc c'était un début sur les chapeaux de roues. C'est l'élément positif que nous allons essayer de retenir, nous allons essayer de tirer les leçons de cela, et j'espère que j'aurai une autre chance de rouler avec cette voiture dans l'année."

Loeb n'a pas été en mesure de renouveler sa prouesse du Monte-Carl' au Portugal, accablé par les coups du sort

L'abandon de Loeb n'est pas le seul que M-Sport a dû déplorer au Portugal. Gus Greensmith, très en forme vendredi matin, a par la suite vécu un calvaire, jalonné par les crevaisons et une suspension endommagée qui l'a forcé également se retirer samedi après-midi.

Craig Breen n'a pour sa part guère eu un sort plus enviable, victime d'un problème de frein qui l'a empêché de se livrer à fond sur la Power Stage. Pas la meilleure façon de clôturer un rallye… "Nous avons débarqué ici avec des espoirs d'un nouveau podium", rappelle le patron de l'équipe, Richard Millener. "Les choses se présentaient bien vendredi à midi et nous étions tous excités au sein de l'équipe. Malheureusement, une erreur incongrue de la part de Seb' [Loeb] a douché nos espoirs. Les coups du sort ont par ailleurs empêché Gus et Craig d'obtenir les résultats qu'ils méritaient, mais Pierre-Louis et Adrien ont livré de très bonnes performances."

Les Français sauvent la mise chez M-Sport

Car au final, ce sont effectivement les autres "frenchies" de la structure anglaise qui ont réussi à tirer le mieux leur épingle du jeu, en redoublant de prudence sur les routes lusitaniennes. Il faut dire que Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux, respectivement septième et neuvième à l'issue du rallye, en avaient bien besoin, eux qui n'avaient jusqu'ici inscrit aucun point au championnat.

"Pour la première de la voiture sur cette surface, nous pouvons être contents de notre week-end", a expliqué Loubet, qui se veut optimiste pour la suite. "Le rythme était bon à partir du moment où tout fonctionnait. Nous avons beaucoup appris en vue de la Sardaigne, et si nous faisons les bons choix, nous pourrons y avoir le même rythme que nous avons eu ici vendredi."

Fourmaux se devait de réagir au Portugal, et c'est ce qu'il a fait

Même son de cloche pour Fourmaux, qui devait impérativement redresser la barre ce week-end après trois abandons successifs depuis le début de la saison (sur accidents au Monte-Carlo et en Croatie, sur panne mécanique en Suède) : "Ce fut un bon rallye pour reprendre un peu de confiance. Nous pouvons nous estimer heureux d'avoir rejoint l'arrivée et d'avoir pris des points au championnat, car c'est une bonne chose au classement des constructeurs."

M-Sport y figure en effet à la troisième place, certes distancé par Toyota mais toujours à portée de tir de Hyundai. L'équipe anglaise tentera donc de refaire tout ou partie de son retard sur la marque coréenne lors de la prochaine manche en Sardaigne, début juin.