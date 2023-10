Fourmaux aura sa chance à la place de Loubet au Japon

Adrien Fourmaux va de nouveau avoir sa chance en WRC. Le Français participera à la dernière manche de la saison 2023, le Rallye du Japon, le mois prochain à la place de son compatriote Pierre-Louis Loubet chez M-Sport.

L'équipe anglaise a confirmé l'information vendredi soir en vue de l'épreuve qui aura lieu du 16 au 19 novembre sur asphalte. La décision a été prise après des discussions remontant au Rallye de l'Acropole : Pierre-Louis Loubet disputera donc la semaine prochaine sur le Rallye d'Europe centrale sa dernière épreuve de l'année, avec son nouveau copilote Benjamin Veillas.

"Cette pause prolongée permettra à Pierre de se concentrer pleinement pour mettre en place ce qui doit l'être afin de s'aligner au départ du Rallye Monte-Carlo au début de la saison 2024", précise l'équipe britannique, qui souhaitait également revoir Adrien Fourmaux et son copilote Alexandre Coria au plus haut niveau après leur titre décroché en championnat britannique et leur participation importante au développement de la Ford Puma Rally1.

La dernière apparition du duo en catégorie reine remonte à l'automne 2022 au Rallye de Catalogne, qui avait mis un terme prématuré à une année particulièrement difficile pour eux.

"Après avoir décroché le titre en championnat britannique en 2023 et contribué au développement de la Fiesta Rally2, nous récompensons Adrien Fourmaux en l'engageant au Rallye du Japon sur une Puma Hybrid Rally1", explique la structure dirigée par Malcolm Wilson. "Adrien et Alex devraient trouver des routes étroites et techniques qui leur conviendront et nous sommes impatients de voir comment ils se comporteront de nouveau en Rally1."

À 28 ans, Adrien Fourmaux a clairement une carte à jouer, alors que M-Sport doit miser sur la jeunesse en 2024 pour pallier le départ chez Hyundai du Champion du monde Ott Tänak.

"Je suis heureux de vous annoncer notre retour en Rally1 à l'occasion du Rallye du Japon, que nous découvrirons !", se réjouit le pilote tricolore. "À force de patience, rigueur et persévérance, tous les efforts qu'Alex et moi avons pu fournir sont récompensés avec la plus belle des manières pour clôturer la saison 2023."