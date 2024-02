Fourmaux et M-Sport ont fait taire les doutes au Monte-Carlo

Adrien Fourmaux et M-Sport ont atteint brillamment leur premier objectif en ouverture de la saison, la semaine dernière sur le Rallye Monte-Carlo : faire taire les critiques quant à leur niveau de performance. De retour en Rally1, le Français s'est montré solide et a parfaitement géré sa cinquième place au classement général (ainsi que sur la seule journée du dimanche en vertu du nouveau barème de points). Quant à l'équipe anglaise, elle a vu ses deux Ford Puma rouler tout le week-end sans rencontrer le moindre problème.

"Je suis très satisfait de ce que l'on a fait", se réjouit Adrien Fourmaux auprès de Motorsport.com. "L'objectif était la cinquième place, et nous l'avons atteint. Je pense que nous avons très bien géré ce rallye, et nous sommes le premier équipage derrière les quatre de pointe. Et derrière nous il y a Andreas [Mikkelsen] et Takamoto [Katsuta], qui sont très expérimentés."

"C'est ce que j'ai appris de l'an dernier. OK, il nous manque un peu de rythme, mais on y travaille. On prend 11 points et c'est plus que si l'on avait terminé cinquième l'an passé. C'est positif. Certains doutaient du fait que l'on se batte aux avant-postes. Oui, on ne se bat pas pour la victoire, mais on est juste derrière. On est compétitifs et je pense que ça fera du bien aux fans, c'est une bonne chose."

Ça montre à ceux qui faisaient une croix sur nous au départ que l'on est toujours là.

Le résultat d'ensemble aurait pu être meilleur encore si Grégoire Munster n'avait pas perdu gros le samedi après-midi, lorsqu'il a commis une petite erreur dans un virage à gauche et n'a pas pu repartir en dépit d'un choc assez léger avec une barrière en bois. En lice pour la sixième place, il s'est ainsi retrouvé éjecté du top 10 et n'a pu prendre qu'un point le dimanche.

Ce risque, M-Sport en a pleinement conscience pour sa campagne 2024 avec deux jeunes pilotes engagés sur la totalité de saison. Il est assumé et ne viendra donc pas ternir un premier bilan rassurant et positif.

"On est venus ici avec l'objectif clair d'amener les deux voitures à l'arrivée, de gagner en expérience avec les pilotes et de montrer que l'on pouvait être compétitifs cette année", rappelle Richard Millener, directeur de M-Sport. "Je crois fermement que l'on a atteint tous ces objectifs. Les deux équipages ont chacun signé un troisième temps scratch et ont piloté sagement sur ce qui était une nouvelle fois un Rallye Monte-Carlo compliqué. Je suis très heureux pour eux mais aussi pour l'équipe qui, comme toujours, a travaillé dur pour être là avec deux voitures parfaitement fiables."

"Je pense que le point le plus positif, c'est que ça montre à ceux qui faisaient une croix sur nous au départ que l'on est toujours là. On va devoir faire des choix, on ne va pas être compétitifs sur tous les rallyes, mais on va certainement avoir des opportunités pour des podiums et pour nous mettre en travers de la lutte au championnat."

Propos recueillis par Tom Howard