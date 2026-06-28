Fourmaux et McErlean pénalisés, le classement du Rallye de l'Acropole modifié

Quelques heures après l'arrivée, le classement final du Rallye de l'Acropole a évolué. Les commissaires ont en effet sanctionné Adrien Fourmaux et Josh McErlean. Les deux concurrents ont été pénalisés d'une minute pour la même infraction, commise samedi dans le cas du Français, et dimanche pour le pilote irlandais. Dans les deux situations, les équipages ont été punis pour avoir repris la route sans être correctement sanglés.

"L'équipage a expliqué qu'après avoir changé un pneu crevé dans la spéciale, ils avaient repris la route et que le pilote pensait que le copilote avait déjà bouclé sa ceinture de sécurité", explique le rapport des commissaires concernant l'infraction commise par Adrien Fourmaux et Alexandre Coria dans l'ES12.

"Lorsque le pilote s'est rendu compte que le copilote n'était pas correctement attaché, ils ont roulé lentement en essayant d'éviter tout incident éventuel, jusqu'à ce que le copilote soit attaché."

"Les commissaires ont présenté les images disponibles de la caméra haute vitesse de la FIA, sur lesquelles il apparaissait clairement que la ceinture de sécurité du copilote n'était pas correctement bouclée lorsque l'équipage avait redémarré après s'être arrêté dans la spéciale pour changer le pneu à plat."

Adrien Fourmaux a subi un total de quatre crevaisons au cours de ce rallye, qui a été particulièrement frustrant pour lui puisqu'il occupait la tête vendredi matin et a longtemps été en lice pour le podium malgré plusieurs mésaventures. Avec la pénalité d'une minute, il passe de la sixième à la septième place du rallye, au profit du leader du championnat Elfyn Evans.

Le Gallois passe même à la cinquième place et gagne 4 points au championnat, puisqu'il profite également de la même pénalité infligée à Josh McErlean et Eoin Treacy, qui ont commis eux aussi cette infraction, cette fois après une sortie de route dans l'ES16.

"L'équipage a expliqué que lors de l'ES16, ils étaient sortis de la route dans un virage et s'étaient immobilisés en dehors de la chaussée", précise le rapport. "Le copilote avait détaché sa ceinture de sécurité pour sortir du véhicule et installer le panneau OK et le triangle comme prescrit par le règlement. Ils ont ensuite effectué une marche arrière pour rejoindre la route, en essayant d'éviter tout incident avec la voiture suivante."

"Le copilote a également précisé qu'il avait dit à son pilote "ne pars pas" car il n'était pas attaché, puis, une fois prêt, lui avait dit de repartir. Le copilote a déclaré que le respect de la sécurité est sa première priorité, et qu'il n'aurait jamais laissé son pilote reprendre la spéciale sans être attaché. Ils ont soutenu que la voiture s'était mise en mouvement sous l'effet de la gravité et que le pilote n'avait accéléré que lorsque le copilote était entièrement attaché."

"Les commissaires ont présenté les images disponibles sur Rally.TV, sur lesquelles il apparaissait clairement que la ceinture de sécurité du copilote n'était pas correctement bouclée alors que la voiture était en mouvement sur l'ES16 après qu'ils eurent rejoint la spéciale."

Rallye de l'Acropole - Classement mis à jour

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Ogier Toyota 3h36'40"7 2 T. Neuville Hyundai +58"3 3 T. Katsuta Toyota +3'04"8 4 S. Pajari Toyota +5'02"2 5 E. Evans Toyota +5'54"9 6 J. McErlean Ford M-Sport +5'55"5 7 A. Fourmaux Hyundai +6'08"7 8 M. Sesks Ford M-Sport +8'05"8 9 R. Virves Škoda (Rally2) +9'50"1 10 A. Mikkelsen Škoda (Rally2) +10'52"5