Greensmith contraint à un changement de copilote en Sardaigne

Alors qu'il a entamé une nouvelle collaboration avec Chris Patterson depuis deux rallyes, Gus Greensmith sera privé de son nouveau partenaire pour la prochaine manche du WRC, sur le Rallye de Sardaigne. Ce changement est temporaire pour le pilote M-Sport, conséquence d'une absence liée à des "raisons personnelles" pour Patterson. Ce dernier sera remplacé la semaine prochaine par Stuart Loudon. Âgé de 33 ans, l'Écossais est expérimenté et a déjà travaillé plusieurs fois avec Greensmith et son équipe.

"Chris ne peut pas être présent pour des raisons personnelles, mais j'ai roulé avec Stuart par le passé en Allemagne [en 2018]", explique le pilote de 24 ans. "Nous avions signé quelques temps scratchs donc clairement, nous sommes bien ensemble dans une voiture."

Avec ce changement temporaire, Greensmith va connaître son troisième copilote depuis le début de la saison, qu'il avait débutée aux côtés d'Elliott Edmondson avant que les deux hommes ne se séparent en raison de résultats décevants. Septième en Croatie puis cinquième au Portugal le week-end dernier, Greensmith a redressé la barre depuis qu'il a commencé à travailler avec Patterson.

"Au Portugal, il s'agissait de retrouver la place où je peux être, et j'espère la même chose en Sardaigne", souligne-t-il. "Même si c'est plus technique, la Sardaigne est plutôt similaire au Portugal et nous commencerons le rallye avec le set-up que j'avais à la fin au Portugal, et qui fonctionnait bien."

"Nous voulons que la voiture se pilote avec le train avant, nous ne voulons pas perdre de temps à glisser car les spéciales sont très étroites, sinueuses et techniques, et plus on va tout de suite droit devant, plus on va vite. Nous savons que la voiture peut être rapide là-bas, et Teemu [Suninen] et moi pouvons compter sur une bonne position de départ le premier jour. Je n'ai pas eu beaucoup de réussite sur ce rallye alors j'espère que cette troisième participation sera chanceuse."

Au sein de l'équipe M-Sport, le Rallye de Sardaigne marquera le retour de Teemu Suninen en WRC, le Finlandais reprenant le volant de la Ford Fiesta confiée à Adrien Fourmaux lors des deux derniers rendez-vous. Le Français sera au départ en WRC 2.