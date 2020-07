Heroes - Fin de carrière douce-amère pour Mouton en WRC

Michèle Mouton est encore à ce jour la femme ayant connu le plus de succès en rallye en tant que pilote. Elle a toutefois vécu une fin de parcours tronquée, contrainte à l'abandon sur ce qui allait être son dernier rallye en WRC, le Tour de Corse 1986. Frappée par un problème technique sur sa Peugeot 205 T16, elle a dû renoncer alors qu'elle figurait dans le trio de tête. Le lendemain, la Lancia de Henri Toivonen et Sergio Cresta sortait de la route, tuant le pilote et le copilote dans un accident qui allait marquer la fin des Groupe B.

"Après la première journée, je savais que j'étais vraiment en forme", raconte-t-elle dans le film en évoquant son 12e Tour de Corse. "J'étais troisième au classement général [derrière Henri Toivonen et Bruno Saby]. Mais j'avais un problème avec les vitesses et je me suis arrêtée. Mais, pour moi, c'était mon meilleur rallye."

"Après ça, je savais que j'allais manquer ma vie de famille [si je continuais]. J'avais 35 ans et pour moi, c'était clair. J'ai dit à Fredrik [Johnsson], qui était mon compagnon à l'époque : 'Bon, c'est fini pour moi'. J'ai arrêté à ce moment-là, et je ne l'ai jamais regretté, parce que ma fille, Jessie, est née l'année suivante."

Mouton a mis un terme à sa carrière à la fin de cette année, non sans avoir au passage remporté le championnat d'Allemagne, devenant la première femme à gagner un titre majeur en rallye, et ce alors que la discipline était au pic de son ère la plus difficile. Plus tard, elle a fondé la Race of Champions avec Fredrik Johnsson afin d'honorer la mémoire de Toivonen.

Voir aussi : Le trailer de Heroes

Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des images d'archive.

Découvrez le film en intégralité en vous abonnant à Motorsport.tv à partir de 4,50€ par mois ou en le louant en VOD au prix de 6,50€ pour 48 heures.