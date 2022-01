Les horaires des spéciales du Rallye Monte-Carlo 2022

Le Rallye Monte-Carlo fête cette année sa 90e édition. Pour marquer le coup, l'Automobile Club de Monaco a décidé de quitter Gap pour recentrer l'épreuve autour de Monaco. Cette relocalisation a donc entrainé de grosses modifications du parcours par rapport à l'édition 2021 avec un programme revu à plus de 95%. Tracées entre les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute Provence, les 17 spéciales représenteront un parcours chronométré de 296,03 km réparti sur quatre jours de course.

Après trois journées consacrées aux reconnaissances et un shakedown disputé ce jeudi matin entre les villages de Sainte-Agnès et Peille sur les hauteurs de la Principauté, le rallye débutera avec la traditionnelle cérémonie de départ (18h45) sur la nouvelle Place du Casino, en plein cœur de Monaco. Long de 15,20 km, le tronçon de Lantosque-Lucéram, disputé dans cette version uniquement en 2008, ouvrira les débats avec notamment l’ascension du col Saint-Roch. La Bollène-Vésubie-Moulinet prendra le relais avec un passage par le mythique col de Turini pour terminer cette première courte étape nocturne, toujours délicate à appréhender.

Avec ses 97,86 km, la journée du vendredi sera la plus longue du week-end et proposera un détour au pied du Parc National du Mercantour avec le retour de deux spéciales empruntées pour la dernière fois en 2006, Roure-Beuil et Guillaumes-Péone-Valberg. Disputée en partie en 2017, Val-de-Chalvagne-Entrevaux terminera la boucle qui sera répétée à deux reprises, le tout sans assistance mais avec un changement de pneus et un regroupement à Puget-Théniers.

Le samedi mettra ensuite le cap vers les Alpes de Haute-Provence avec plus de 500 km de liaison à parcourir. Après un unique passage dans les 16,80 km du secteur chronométré du Fugeret-Thoroame-Haute, l'épreuve retrouvera plusieurs de ses hauts lieux avec deux passages dans les spéciales de Saint-Jeannet-Malijai et Saint-Geniez-Thoard, cette dernière étant d'après les premiers retours des reconnaissances la seule à proposer des conditions hivernales dans le col de Fontbelle. Toujours sans assistance, la journée sera entrecoupée d'un regroupement et d'une zone de changement de pneus, à Digne-les-Bains cette fois.

En conclusion, quatre spéciales seront au programme dimanche dans les Alpes-Maritimes avec l'inédite La Penne-Collongues ainsi que Briançonnet-Entrevaux (identique à 2021), faisant office de Power Stage.

La saison 2022 du Championnat du monde des Rallyes sera donc lancée ce soir à 20h18 par Sébastien Ogier, Champion du monde en titre. Les deux premières spéciales et le reste du rallye seront à suivre en direct sur Motorsport.com.

Étape 1 - Jeudi 20 janvier - 38,45 km

ES Nom Longueur Heure 1 Lucéram / Lantosque 15,20 km 20h18 2 La Bollène-Vésubie / Moulinet 23,25 km 21h31

Étape 2 - Vendredi 21 janvier - 97,86 km

ES Nom Longueur Heure 3 Roure / Beuil 18,33 km 9h14 4 Guillaumes / Péone / Valberg 13,49 km 10h17 5 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 17,11 km 11h35 6 Roure / Beuil 18,33 km 14h16 7 Guillaumes / Péone / Valberg 13,49 km 15h19 8 Val-de-Chalvagne / Entrevaux 17,11 km 16h37

Étape 3 - Samedi 22 janvier - 92,46 km

ES Nom Longueur Heure 9 Le Fugeret / Thorame-Haute 16,80 km 8h17 10 Saint-Jeannet / Malijai 17,04 km 10h08 11 Saint-Geniez / Thoard 20,79 km 11h16 12 Saint-Jeannet / Malijai 17,04 km 14h08 13 Saint-Geniez / Thoard 20,79 km 15h16

Étape 4 - Dimanche 23 janvier - 67,26 km

ES Nom Longueur Heure 14 La Penne / Collongues 19,37 km 8h45 15 Briançonnet / Entrevaux 14,36 km 10h08 16 La Penne / Collongues 19,37 km 10h53 17 Briançonnet / Entrevaux* 14,36 km 12h18 *Power Stage rapportant 5, 4, 3, 2 et 1 point de bonus aux cinq équipages les plus rapides, ainsi qu'aux équipes depuis 2021.