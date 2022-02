Les horaires des spéciales du Rallye de Suède 2022

Charger le lecteur audio

Remplacée l'an passé par l'Arctic Rally Finland en raison du COVID-19, la Suède fait son grand retour en Championnat du monde des Rallyes ce week-end en proposant une copie totalement revue.

Dernière épreuve en date organisée en 2020 avant les premiers assauts de la pandémie, le Rallye de Suède était cependant passé tout proche d'une annulation, faute de conditions hivernales adéquates lors de sa dernière apparition en WRC. Grâce aux efforts de l'organisation, le rallye avait finalement pu se maintenir en offrant un bien triste spectacle avec des spéciales disputées sur terre, tout en devenant le rallye le plus court de l'Histoire du WRC avec seulement 169,74 km. Afin d'éviter un nouveau camouflet, les organisateurs ont donc dû s'adapter pour retrouver des conditions dignes de leur épreuve en délocalisant le rallye, 800 km plus au nord autour de la ville universitaire d'Umea.

Dans un territoire encore inexploré par le WRC, 17 spéciales et 264,81 km sont donc au programme des réjouissances du week-end avec une première étape corsée en guise de mise en jambe. Avec ses 125,67 km au menu, la journée du vendredi est un véritable marathon avec une boucle de trois spéciales tracées au nord d'Umea à parcourir deux fois, dont la plus longue du week-end Kamsjön (27,81 km). La première étape se termine de nuit avec le tronçon d'Umea Sprint situé à deux pas du parc d'assistance.

Malgré l'annulation de la spéciale Örträsk (20,49 km) en raison d'un mouvement inattendu de troupeaux de rennes, la journée du samedi n'est pas en reste avec six spéciales tracées à l'ouest et au sud du parc d'assistance. La dernière étape reprend quant à elle un format classique avec une double boucle de deux spéciales, Sarsjöliden et ses 14,23 km faisant office de Power Stage.

La seconde manche du Championnat du monde des Rallyes sera donc lancée ce vendredi à 8h42. La première étape et le reste du rallye seront à suivre en direct sur Motorsport.com.

Étape 1 - Vendredi 25 février - 125,67 km

ES Nom Longueur Heure 1 Kroksjö 14,98 km 8h42 2 Kamsjön 27,81 km 9h55 3 Sävar 17,28 km 11h31 4 Kroksjö 14,98 km 14h45 5 Kamsjön 27,81 km 15h58 6 Sävar 17,28 km 17h34 7 Umea Sprint 5,53 km 18h38

Étape 2 - Samedi 26 février - 82,3 km

ES Nom Longueur Heure 8 Brattby 10,49 km 8h57 9 Langed 19,49 km 10h54 10 Umea 11,17 km 12h08 11 Brattby 10,49 km 15h27 12 Langed 19,49 km 17h24 13 Umea 11,17 km 18h38

Étape 3 - Dimanche 27 février - 56,84 km

ES Nom Longueur Heure 14 Vindeln 14,19 km 7h00 15 Sarsjöliden 14,23 km 8h08 16 Vindeln 14,19 km 9h37 17 Sarsjöliden* 14,23 km 12h18 *Power Stage rapportant 5, 4, 3, 2 et 1 point de bonus aux cinq équipages les plus rapides, ainsi qu'aux équipes depuis 2021.