Hyundai cherche à créer un vivier de jeunes talents en WRC

Hyundai recherche actuellement au moins un pilote pour rejoindre son équipe WRC afin de partager la troisième i20 N avec Dani Sordo, après le décès tragique de Craig Breen dans un accident survenu pendant les essais du Rallye de Croatie, en avril.

On sait que Teemu Suninen, 29 ans et pilote Hyundai en WRC2 (en photo ci-dessus), et Emil Lindholm, 26 ans et champion de la catégorie WRC2, ont été pressentis. Le premier a d'ailleurs testé une i20 N sur la base d'essais finlandaise de l'équipe avant le Rallye de Sardaigne du week-end dernier.

Interrogé sur la situation de l'équipe par rapport à cette troisième voiture, Cyril Abiteboul a confirmé que plusieurs pilotes étaient actuellement évalués. Mais le team principal de Hyundai a aussi admis que l'équipe avait besoin de recruter plus d'un pilote, en ayant à l'esprit ses projets d'avenir.

L'ancien patron de Renault en Formule 1 a également indiqué qu'avec un nouveau directeur technique désormais en poste, en la personne de François-Xavier Demaison, la prochaine priorité de Hyundai était d'œuvrer au développement des pilotes. Une annonce sur ce point est attendue dans le courant du mois.

"Une chose que je peux confirmer, c'est que nous avons testé Teemu la semaine dernière. Il fait déjà partie de la famille, c'est donc une chose naturelle à faire et cela a toujours été prévu", a déclaré Cyril Abiteboul à Motorsport.com.

"Il reste des choses à annoncer en ce qui concerne les pilotes. Ma première priorité était le directeur technique et la prochaine, une fois que nous aurons établi comment développer la voiture, sera de savoir comment nous pouvons développer les pilotes. Nous annoncerons quelque chose à ce sujet en juin."

Emil Lindholm au Rallye de Sardaigne, copiloté par Reeta Hämäläinen

"Nous évaluons quelques [pilotes], mais il nous en faut plus d'un de toute façon. Si vous regardez ce qui est arrivé à notre équipe cette année et ce qui va encore lui arriver, et si vous regardez le prochain cycle de 18 mois, nous avons besoin d'un certain nombre de pilotes auxquels faire appel."

"Je ne veux pas en dire trop pour l'instant. Ma mission n'est pas de chercher à combler des lacunes, je vois cela comme une plateforme plus stratégique pour s'assurer que Hyundai a toujours plusieurs choix et options parmi certains des meilleurs jeunes pilotes qui existent."

Interrogé pour savoir si Hyundai pourrait recruter plusieurs pilotes pour le reste de la saison, Cyril Abiteboul a répondu : "Qui sait."

Quant au volant à prendre dans la troisième i20 N WRC de l'équipe, Teemu Suninen n'en a que peu dit, se contentant de commenter : "Je ne sais pas vraiment et je pense que nous devons attendre de voir ce qui va se passer."

Emil Lindholm, quant à lui, serait bel et bien impliqué dans des discussions concernant cette place. "Il pourrait être en train de se passer quelque chose d'excitant pour Emil. Pour être honnête, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais il y a des discussions en cours", a indiqué Marcus Grönholm, double Champion du monde dont la société GRX s'occupe aujourd'hui du jeune Finlandais.