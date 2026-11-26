WRC

Hyundai fait appel à Neuville, Fourmaux et Meeke pour des essais Rally2

La marque sud-coréenne continue de développer sa Rally2 évoluée, dans un contexte d’incertitude autour de ses plans pour le WRC en 2027.

Tom Howard

Publié: 26 nov. 2026, 19:19

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Hyundai

Thierry Neuville, Kris Meeke et Adrien Fourmaux ont testé cette semaine l'évolution de la Hyundai Rally2, alors que le WRC attend la confirmation officielle des plans de la marque en WRC pour la saison prochaine.

L'avenir de Hyundai dans le championnat est un sujet brûlant depuis plusieurs mois mais, malgré l'incertitude entourant son engagement au plus haut niveau du rallye, la marque a poursuivi le développement de la dernière évolution de son i20 Rally2, entamé plus tôt cette année.

Lors de la finale de la saison en octobre en Sardaigne, il est devenu clair qu'une poursuite de la présence de son équipe d'usine complète l'an prochain était peu probable. Une campagne partielle soutenue de façon semi-officielle ou menée en privé, utilisant l'i20 N Rally2 via le développement d'un kit d'évolution FIA Rally1, apparaît comme l'option la plus probable si Hyundai souhaite rester dans la catégorie reine du WRC.

Cette semaine, le constructeur s'est rendu en Espagne afin d'y poursuivre les essais de son i20 N Rally2 évoluée. Les pilotes d'usine de cette année, Neuville et Fourmaux, aux côtés de Meeke, quintuple vainqueur de rallyes en WRC, ont pu passer du temps à son volant.

D'après les informations de Motorsport.com, la voiture a bouclé les essais sans kit d'évolution Rally1 installé, même si l'on pense que l'équipe évalue un kit pour 2027.

Selon Dirtfish, Hyundai attend la confirmation des performances de son i20 N step 3 Rally2 avant qu'une décision finale ne soit prise concernant ses projets en WRC pour 2027.

Le média a également indiqué que ces plans incluront Fourmaux, qui avait été fortement associé à un départ chez M-Sport-Ford pour 2027 lors de la finale de la saison WRC le mois dernier. Les spéculations laissent entendre que ce baquet chez M-Sport pourrait désormais être occupé par le champion WRC2 Robert Virves.

On s'attend à ce que Neuville, pilier de Hyundai et champion du monde 2024, figure dans tous les plans WRC à venir. Le Belge a annoncé à la fin de la saison qu'une campagne WRC allégée avec Hyundai serait son option préférée.

"Je suis à peu près sûr que, pour l'an prochain, prendre du recul est ce que je veux. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Hyundai est probablement l'équipe qui pourrait m'offrir ces opportunités", a déclaré Neuville.

"La priorité pour moi est de rester avec Hyundai parce que, pour l'avenir, je pense que c'est la marque, c'est le groupe qui peut m'offrir le plus d'opportunités à long terme également."

S'exprimant après avoir remporté le Rallye des Crêtes le week-end dernier, au volant d'une Porsche 992 Rally GT, il a déclaré au diffuseur belge Vedia : "Rien n'a été décidé pour le moment. Je suis toujours en discussions avec Hyundai. J'en saurai plus sur mon avenir dans trois ou quatre semaines."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Un nouveau constructeur du WRC s'intéresse à Léo Rossel pour 2027

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Tom Howard





Un nouveau constructeur du WRC s'intéresse à Léo Rossel pour 2027



WRC



WRC 3 h



Un nouveau constructeur du WRC s'intéresse à Léo Rossel pour 2027





Škoda étudie un kit d'évolution Rally1 pour 2027



WRC



WRC 1 j



Škoda étudie un kit d'évolution Rally1 pour 2027





Project Rally One fera ses débuts publics au Rallye de Spa



WRC



WRC 6 j



Project Rally One fera ses débuts publics au Rallye de Spa

Plus de

Hyundai Motorsport





Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"



WRC



WRC 1 m



Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"





Quel sera l'avenir de Thierry Neuville et Hyundai en WRC ?



WRC



WRC 1 m



Quel sera l'avenir de Thierry Neuville et Hyundai en WRC ?





WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili



WRC



WRC



Rallye du Chili



2 m



WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili

Dernières actus





Hyundai fait appel à Neuville, Fourmaux et Meeke pour des essais Rally2



WRC



WRC WRC 8 min



Hyundai fait appel à Neuville, Fourmaux et Meeke pour des essais Rally2





Ford dévoile son Hypercar pour les 24 Heures du Mans : un hommage à la GT40 !



WEC



WEC WEC 1 h



Ford dévoile son Hypercar pour les 24 Heures du Mans : un hommage à la GT40 !





Jorge Martín : "Je quitte Aprilia en étant une bien meilleure personne"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



1 h



Jorge Martín : "Je quitte Aprilia en étant une bien meilleure personne"





Hamilton apaise les tensions avec Leclerc : "On va trouver une solution"



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



2 h



Hamilton apaise les tensions avec Leclerc : "On va trouver une solution"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire