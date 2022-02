Hyundai frustré par les problèmes d'hybride de Tänak

Charger le lecteur audio

Ott Tänak était fermement installé dans la lutte pour la victoire après avoir remporté deux spéciales vendredi, une performance plaçant le Champion du monde 2019 à 1"1 du leader avant son abandon. L'Estonien avait terminé les dix derniers kilomètres du second passage de Kamsjön (ES5) avec un problème d'hybride, qui a ensuite déclenché une lumière rouge l'obligeant à s'arrêter sur la liaison avant le départ de la spéciale suivante.

Conformément au nouveau règlement Rally1 de la FIA concernant l'hybride, une telle situation oblige l'équipe à retirer la voiture par mesure de sécurité. Personne ne peut alors toucher la voiture jusqu'à ce qu'elle soit déclarée sûre par le fournisseur des unités hybrides Compact Dynamics. C'est la première fois que le nouveau règlement est mis en application depuis le lancement de l'ère hybride.

S'adressant à Motorsport.com, Julien Moncet, directeur adjoint de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré que la situation était frustrante étant donné que Tänak se battait pour la tête de la course.

"C'est très frustrant pour nous et pour lui", a avoué Moncet. "Il a fait une course incroyable jusqu'à ce point et il aurait pu être en position de tête, ce n'est pas du tout sa faute. Pendant la spéciale, Ott a eu un problème avec l'hybride qui a déclenché plus tard la lumière rouge et, bien sûr, en raison du règlement et par mesure de sécurité, nous avons décidé de l'arrêter."

"Il y a une règle en place qui stipule que lorsque vous déclenchez la lumière rouge, la voiture doit être mise en quarantaine afin que Compact Dynamics et la FIA s'assurent que la voiture est sûre avant de la toucher", a-t-il expliqué. "C'est un nouveau processus et malheureusement, nous sommes les premiers à l'éprouver, donc il est certain que nous devons travailler ensemble. Nous allons enquêter sur ce qui s'est passé et nous allons enquêter avec Compact Dynamics et la FIA. Ce n'est pas vraiment clair ce qui s'est passé, la voiture n'est toujours pas de retour. C'est un peu frustrant mais nous allons suivre tout le processus d'enquête."

Par inadvertance, le retrait de Tänak a cependant aidé les deux autres équipages de Hyundai. Une remontée tardive dans les deux dernières spéciales a permis à Thierry Neuville de prendre une avance de 4"3 sur Kalle Rovanperä. Auteur d'une excellente entame de journée qui lui a permis de s'installer sur le podium provisoire, Oliver Solberg a quant à lui été plus en difficulté en fin d'après-midi avec la gestion des pneus, mais il a réussi à se maintenir dans le top 5 à moins de 30" de son coéquipier.

Avant le départ du rallye, Moncet estimait qu'un podium était réalisable en Suède malgré le mauvais début de saison au Monte-Carlo le mois dernier. Les performances affichées ce vendredi ont donc été un vrai motif de satisfaction, mais il s'est refusé à célébrer ces progrès jusqu'à ce que les résultats soient assurés.

"Nous devons attendre dimanche après-midi. Nous avons vu beaucoup de problèmes pour nos concurrents tout au long du rallye, c'est loin d'être terminé", a-t-il ajouté. "Nous sommes bien sûr satisfaits des résultats obtenus jusqu'à présent, mais le rallye n'est pas encore terminé. Nous avons montré une certaine amélioration en termes de performance. Si nous parvenons à obtenir un ou plusieurs podiums, je pense que ce sera plus que bienvenu."