Hyundai laisse Neuville et Tänak se battre pour le moment

À l'issue du Rallye de Lettonie, huitième des 13 manches de la saison, Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai, a réaffirmé que ses pilotes Thierry Neuville et Ott Tänak sont actuellement libres de se battre au championnat sans craindre de consignes d'équipe.

Tous deux sont aujourd'hui séparés de huit points seulement, le Belge occupant la tête du classement général depuis sa victoire au Rallye Monte-Carlo en ouverture de la saison. Son avance a considérablement diminué depuis deux mois : il a concédé 13 points au plus gros marqueur lors des épreuves en Italie et en Pologne, puis 16 en Lettonie. Entre Neuville et Tänak, la différence est de 35 points marqués pour le Belge et 58 pour l'Estonien au cours de ces trois rallyes.

Neuville comptait 15 unités d'avance sur Elfyn Evans (Toyota) et 21 sur Tänak avant ce rallye, mais le week-end s'est terminé avec le trio contenu en seulement 13 points, alors que le Belge s'est retrouvé en difficulté dans sa position d'ouvreur sur les routes lettones.

Avant le début du championnat, Cyril Abiteboul avait déclaré que ses pilotes bénéficieraient d'une "égalité absolue" au sein de l'équipe, mais qu'il arriverait un moment dans la saison où un examen interne aurait lieu et où des consignes d'équipe pourraient être mises en place. Ce moment n'est pas arrivé : la course au titre étant très serrée, le patron de l'équipe compte sur ses pilotes pour continuer à se battre l'un contre l'autre.

"Bien sûr qu'ils peuvent se battre, et ils doivent se battre. Si l'un des deux ne se bat pas, cela signifiera probablement que nous perdrions une position au profit de nos concurrents, du point de vue de l'équipe ou au championnat des pilotes, ce que nous n'avons aucune raison de faire à ce stade", a déclaré Cyril Abiteboul à Motorsport.com.

Thierry Neuville a fini huitième du Rallye de Lettonie, tandis qu'Ott Tänak a terminé troisième et remporté le Super Sunday et la Power Stage. Photo de: Tomasz Kaliński

"Je dirais que nous ne serions pas gênés s'il était nécessaire de [soutenir l'un de nos pilotes à l'avenir], mais je ne pense pas qu'il y ait la nécessité de le faire pour l'instant. Nous avons fait des choses pendant le week-end qui sont peut-être passées inaperçues. Esapekka [Lappi] a laissé passer Thierry vendredi et a joué le jeu de l'équipe, ce qui aide. C'est le genre de choses que nous faisons."

"Mais quand c'est si serré, et sachant qu'Elfyn est évidemment très proche et qu'Ogier remonte rapidement, je ne pense pas que l'on puisse demander grand-chose à ce stade de la saison, donc nous allons continuer à pousser pour leur donner à tous les deux les meilleures conditions possibles, et si quelque chose devait se produire au cours de la saison, nous le ferions. Mais de toute évidence, ce n'est pas le bon moment."

Une lutte pour le titre jusqu'au dernier rallye ?

Bien que frustré d'avoir été gêné par sa position sur la route en Lettonie, Neuville refuse de laisser s'évanouir son désir de remporter son premier titre mondial.

"Nous allons continuer à pousser. Nous sommes toujours premiers au championnat. La prochaine épreuve [en Finlande] sera également très difficile, mais que peut-on faire ?" a commenté le pilote belge à Motorsport.com. "J'aurais évidemment aimé faire premier à la Power Stage [en Lettonie], mais une fois encore, les conditions n'étaient pas assez bonnes et, dimanche matin, je patinais beaucoup. J'essayais de pousser au maximum et j'usais beaucoup les pneus."

Malgré une multitude de problèmes en Lettonie, Tänak a marqué 22 points, ce qui le maintient dans une lutte pour le titre qu'il s'attend à voir se poursuivre jusqu'à la dernière manche.

"Le rallye n'a pas été bon. Le rallye a été très animé, donc nous avons toujours dû réagir", a déclaré Tänak à Motorsport.com. "Nous avons fait un mauvais choix de pneus dans la première spéciale, puis nous avons eu des difficultés avec la voiture, et enfin nous avons perdu les freins. Cela a toujours été une lutte acharnée, mais dimanche a tourné en notre faveur [il a marqué le maximum de points du Super Sunday, ndlr]. Nous ne faisons que jouer, et cette [lutte pour le titre] va durer jusqu'à la fin de l'année, alors nous verrons bien."

Hyundai mène également le championnat des constructeurs mais n'a plus qu'un point d'avance sur Toyota avant le Rallye de Finlande de la semaine prochaine.