Hyundai prolonge les contrats de Neuville et Tänak

Ott Tänak et Thierry Neuville seront bien pilotes pour Hyundai pendant encore plusieurs saisons au-delà de 2021. C'est le constructeur coréen qui l'a officiellement annoncé ce jeudi matin.

La saison 2022 marquera pour le Championnat du monde des Rallyes l'entrée dans l'ère hybride. Hyundai assure donc la présence dans ses rangs de deux figures majeures de la discipline qui pourront participer au développement du tout nouveau modèle de la marque, dont la phase de test devrait prochainement débuter.

Thierry Neuville a rejoint Hyundai en 2014 et a depuis terminé à quatre reprises à la place de vice-Champion du monde, remportant pour l'équipe un total de 12 épreuves. Il figure actuellement en seconde position du classement 2021 de la discipline.

"Je suis heureux de signer un contrat de plusieurs années avec l'équipe qui est devenue ma deuxième famille", s'est enthousiasmé Neuville. "Outre le fait que je me sens vraiment bien avec eux, leur détermination et leur objectif de victoire m'ont convaincu de poursuivre la fantastique aventure entamée ensemble il y a plus de sept ans. Leur approche et leurs ambitions concernant les nouveaux défis à venir l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation hybride du WRC, sont également très prometteuses."

Quant à Ott Tänak, qui avait quitté Toyota fin 2019 après son titre de Champion du monde pour s'engager avec Hyundai, il n'a pour le moment pas connu la même réussite dans la structure dirigée par Andrea Adamo même s'il compte deux victoires depuis l'an passé. "J'ai hâte d'entrer dans la nouvelle ère du WRC, mais nous avons encore du travail à faire cette année : nous assurer que nous quittons la génération actuelle de voitures de la meilleure façon possible", a déclaré l'Estonien.

Enfin, Andrea Adamo s'est évidemment réjoui de cette annonce. "Nous sommes ravis de prolonger notre relation avec Thierry et Ott au-delà de 2021 avec des contrats pluriannuels. Travailler avec ces deux pilotes talentueux à l'avenir démontre une fois de plus notre détermination et notre ambition continues de réussir dans le Championnat du monde des Rallyes et réaffirme le fort engagement de Hyundai envers la discipline qui entre dans sa nouvelle ère hybride en 2022."

