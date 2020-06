Hyundai engagera Neuville et Tänak sur un rallye dans l'été

Le flou règne sur le championnat WRC après l'annonce la semaine dernière de l'annulation des Rallyes de Finlande et de Nouvelle-Zélande. La saison est à l'arrêt depuis le rendez-vous mexicain du mois de mars mais tandis que de nombreuses disciplines se penchent sur les perspectives de reprise, on ignore encore ce qu'il en sera du WRC. Dans le meilleur des cas, aucune épreuve ne devrait avoir lieu avant fin septembre, le Rallye de Turquie étant toujours programmé du 24 au 27, à ses dates initiales.

Malgré ce contexte difficile, les promoteurs du championnat ont fait part de leur volonté d'organiser encore au moins quatre rallyes d'ici la fin de l'année. La FIA et les équipes continuent de croire à la possibilité de sauver la saison sans avoir à tirer dessus un trait définitif. Cette incertitude complexifie toutefois les choses pour les équipes, qui naviguent à vue.

Chez Hyundai, l'activité a repris ces dernières semaines dans l'usine allemande d'Alzenau. Les mesures de distanciation physique s'y appliquent tandis qu'environ la moitié du personnel est toujours en télétravail. En attendant une éventuelle reprise du WRC à l'automne, la décision a été prise d'engager les i20 Coupe WRC sur certaines épreuves durant l'été.

"La pandémie demeure critique dans certaines régions du monde et nous n'avançons pas à l'aveugle", prévient Andrea Adamo, team principal de Hyundai. "Néanmoins, la situation en Europe nous a permis de reprendre certaines activités chez Hyundai Motorsport, avec des mesures de sécurité et la mise en place de la distanciation sociale. Nous réagissons du mieux que nous pouvons face à un calendrier qui évolue en permanence."

"Les récentes annulations du WRC en Finlande et en Nouvelle-Zélande font que la période sans championnat s'allonge et nous avons donc cherché comment rester actifs. Nous voulons donner à nos pilotes et nos copilotes l'opportunité de courir et de donner le sourire aux fans. Nous surveillons les circonstances de près mais nous espérons engager notre i20 Coupe WRC et notre i20 R5 sur quelques événements cet été. Cette période a été difficile pour beaucoup de monde, mais il y a de la lumière au bout du tunnel donc nous devons continuer à prendre des mesures de précaution pour revenir à nos habitudes."

Si tout se passe comme prévu, Dani Sordo participera au Rally di Roma Capitale du 24 au 26 juillet, où Craig Breen sera également présent au volant d'une i20 R5. Thierry Neuville et Ott Tänak seront quant à eux au départ du Rally DirtFish en Estonie du 7 au 9 août. Hyundai prévoit également une participation au Rally di Alba fin juillet.