Hyundai et Toyota veulent du changement dans le règlement hybride

Hyundai et Toyota ont été contraints de retirer des voitures impliquées dans la lutte pour la victoire au Rallye de Suède le week-end dernier après avoir subi des défaillances de l'unité hybride. Selon la réglementation actuelle de la FIA, les équipages et les équipes ne peuvent pas continuer si des voyants d'avertissement apparaissent (lumière rouge), ou en cas d'absence de ces derniers, même si la voiture peut encore fonctionner avec son moteur thermique.

Dans cette situation, les Rally1 sont effectivement mises en quarantaine et les équipes ne peuvent pas y toucher par mesure de sécurité, jusqu'à ce que les fournisseurs d'unités hybrides, Compact Dynamics et la FIA, donnent leur feu vert. Après un Monte-Carlo épargné par ces problèmes, Ott Tänak et Elfyn Evans ont été les premiers pilotes à subir les conséquences du nouveau règlement.

Une lumière rouge est apparue sur l'unité hybride du pilote Hyundai Motorsport alors qu'il était deuxième à seulement 1"1 du leader après l'ES5, le laissant furieux d'avoir dû abandonner alors que sa voiture était encore en état de rouler. Le Champion du monde 2019 a même qualifié plus tard la situation de "quelque chose qui ne devrait jamais arriver dans ce sport." Tänak a subi un sort similaire, bien que dans son cas, aucun voyant actif n'ait été affiché par son système hybride après avoir réparé sa GR Yaris endommagée à la suite d'un accident dimanche matin.

Julien Moncet, directeur adjoint de l'équipe Hyundai, estime que le règlement devrait être modifié pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir. "Tout d'abord, Ott est très frustré et nous le sommes aussi, car il était dans le rythme", a déclaré Moncet à Motorsport.com. "Nous savons à quel point il peut être rapide en Suède, c'est décevant. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde que les autres constructeurs et la FIA, à savoir que nous devons repenser certains règlements sportifs pour éviter que cette situation ne se reproduise."

"Travaillons tous ensemble. Nous avons déjà eu quelques réunions ce week-end et nous allons faire en sorte de mettre à jour les règles pour essayer d'éviter que cela ne se reproduise. Ce n'est jamais facile car vous devez penser à tout ce qui peut arriver mais nous apprenons. Nous devons éviter cela."

Le directeur du team japonais, Jari-Matti Latvala, comprend que des problèmes de jeunesse avec une nouvelle technologie puissent survenir, et est conscient des aspects de sécurité, mais il est d'accord que les problèmes d'hybride ne devraient pas forcer les équipes à retirer des voitures. Evans n'a pas été le seul pilote Toyota à souffrir de problèmes d'hybridation, puisque le vainqueur du rallye Kalle Rovanperä a été privé du boost dimanche matin, son système affichant cependant une lumière verte lui permettant de continuer.

"Je peux voir que nous avons trop de problèmes avec eux [les kits hybrides] en ce moment", a expliqué Latvala à Motorsport.com. "Ils doivent être stables et ils ne devraient pas être la raison pour laquelle un constructeur s'arrête dans un rallye, donc je pense qu'il y a de la place pour des améliorations. Nous espérons que la FIA réagira davantage à ce sujet."

"Je pense que nous devons envisager quelque chose comme ça [une mise à jour du règlement], nous comprenons que dans le sport automobile vous aurez des problèmes techniques et des questions, mais fondamentalement parce que ce sont les unités hybrides, il n'y a rien que nous puissions faire nous-mêmes parce qu'elles viennent de l'extérieur [via Compact Dynamic]", a poursuivi le Finlandais. "Cela ne devrait pas nous empêcher de continuer la course. Je pense que nous pourrions faire quelques mises à jour sur le règlement sportif. La première priorité est la sécurité, mais je pense que nous pouvons chercher à améliorer, garder les [éléments] de sécurité, mais garder les voitures en marche."