Ingrassia fier d'avoir vécu "une aventure extraordinaire"

Julien Ingrassia a enfin pu laisser exploser sa joie. Toujours concentré et méticuleux dans son rôle bien trop souvent mis de côté, l'octuple Champion du monde a savouré ces derniers instants de joie avant de définitivement raccroché son casque. Alors que Sébastien Ogier a confirmé qu'il poursuivrait en WRC de manière ponctuelle en 2022, lui a en effet choisi de mettre un terme à sa riche carrière à l'issue du Rallye de Monza.

"Je peux vous dire que dans une vie, c'est une émotion vraiment étrange pour un homme simple comme je le suis", a décrit l'Aixois. "Je suis juste un homme ordinaire qui a vécu une aventure extraordinaire, et je suis vraiment fier de ça. Je suis aussi très fier de ce que nous avons accompli avec Seb. Je ne pense à rien de particulier, juste aux magnifiques moments que nous avons là."

Après 15 années à sillonner les spéciales françaises puis celles du monde entier, à cohabiter dans un habitacle de deux mètres carrés, les deux coéquipiers vont donc prendre des chemins différents désormais. De quoi forcément ressentir des émotions particulièrement intenses.

"Pouvez-vous imaginer tous ces moments où nous avons roulé à fond à au milieu des falaises, des arbres, et nous sommes là, et nous avons gagné. C'est sûr, cela va être bizarre quand ça va s'arrêter mais pour le moment, je suis encore là", a-t-il analysé, son trophée de Champion du monde dans les bras.

Oubliant la retenue dont il a souvent fait preuve dans ces moments là, Sébastien Ogier est apparu extrêmement touché quelques instants seulement après avoir validé son huitième titre mondial. Submergé par ses émotions, il n'a pas manqué de rendre hommage à son copilote avec qui il a tout gagné en rallye depuis ses débuts en 2006.

"Je ne sais pas quoi dire", a lâché le pilote de 37 ans dans une liesse indescriptible tout en désignant Ingrassia en train d'exulter sur le toit de la Toyota Yaris WRC #1. "Ce mec est une vraie légende aussi !"

"Aujourd'hui, on a le titre ! Je pense que c'est lui qui prend la place principale. Il le mérite, il a fait une superbe carrière à mes côtés. Il va me manquer comme je lui disais", a-t-il poursuivi au micro de Canal+ avec une voix tremblante et les yeux embués. "Ça va être difficile sans lui, je pense..."

"Je n'ai pas de mots pour ce que je ressens. D'une certaine façon, je suis vidé en ce moment. Cela a toujours été des saisons éprouvantes, nous avons tellement donné. [...] Sans eux [les membres de l'équipe Toyota], nous ne sommes rien du tout. Ils sont aussi Champions du monde. C'est la meilleure façon de conclure cela."