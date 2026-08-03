"Plus de son, plus d'image" : Ingrassia raconte son accident avec Ogier en Finlande

Les aléas les ont menés à reconstituer, le temps d'un week-end, leur emblématique duo. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia n'avaient toutefois pas envisagé de quitter prématurément le Rallye de Finlande sur ce qui restera probablement comme la plus grosse frayeur du nonuple champion du monde en WRC.

Samedi dernier, alors en tête de l'épreuve, les deux hommes ont brutalement quitté la route. Leur Toyota a traversé les arbres de manière spectaculaire. Le choc a été violent, mais les éléments de sécurité et la solidité des Rally1 ont vraisemblablement sauvé la vie des deux Français, qui ont ensuite passé une nuit à l'hôpital par précaution. Sébastien Ogier était le plus sonné, comme l'a raconté Julien Ingrassia.

"Je vois Seb sortir, je vois que je n'ai pas été blessé, donc je suis la procédure", a-t-il expliqué dans les colonnes de L'Équipe. "J'appuie sur le bouton OK de la voiture, ce qui fait qu'on n'envoie pas les secours et que la spéciale peut continuer. Mais le temps que je fasse ça, je vois Seb qui s'allonge dans l'herbe et qui tombe dans les pommes."

"De là, l'accident a pris une autre dimension. J'ai immédiatement activé la balise de détresse et je suis allé auprès de Seb. Ses yeux ne clignaient plus, il n'y avait plus de son, plus d'image. Avec deux ou trois spectateurs, on lui a tenu la tête, je lui faisais de l'air avec mon cahier de notes. C'était un moment inquiétant."

"Je n'avais jamais eu affaire à ça dans ma vie, mais je savais qu'il fallait faire les choses calmement. Après avoir lancé l'alerte, j'ai appelé le team pour faire un bilan médical de ce que je voyais. J'ai aussi coupé le contact de la voiture parce qu'elle risquait de s'enflammer. Petit à petit, avec les questions qu'on lui posait, la présence autour de lui, Seb a repris ses esprits. C'est le moment où les secours sont arrivés."

Dès dimanche matin, Toyota avait communiqué des nouvelles rassurantes de l'équipage, qui va désormais prendre le repos nécessaire, tandis que Vincent Landais est attendu de retour aux côtés de Sébastien Ogier lors de ses prochaines apparitions en WRC cette année.

Julien Ingrassia, qui n'avait plus exercé dans la discipline depuis cinq ans, ne cache pas que "l'impact a été fort" après un virage abordé "aux alentours de 140 km/h". A priori, toute défaillance technique ou humaine est écartée.

"Dans la voiture, tu lèves les yeux et tu vois les arbres face à toi. Heureusement, on est passés à travers les gros. On a tapé des arbres assez jeunes qu'on a réussi à casser. La dernière génération de voitures est ultra-solide, ça nous a bien aidés."

"On a regardé ce qui s'était passé à cet endroit-là. À notre connaissance, il n'y a pas eu de défaillance de la voiture, du pilote ou du copilote. C'est un rail qui s'est creusé dans ce virage et qui a catapulté la voiture vers la gauche plutôt que de lui permettre de tourner vers la droite. Ce qui fait que l'image est assez bizarre."