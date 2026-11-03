WRC
Rovanperä et Tänak de retour en WRC, Toyota dévoile une équipe XXL pour 2027
Toyota présente une super-équipe de six voitures pour le Championnat du monde des rallyes 2027
Tom Howard
Publié: 3 nov. 2026, 07:40
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Photo de : Toyota Racing
Kalle Rovanperä et Ott Tänak feront leur retour en Championnat du monde des rallyes l'an prochain au sein d'une équipe Toyota de six voitures. Le constructeur engagera deux équipes et différents modèles de Rally1.
Toyota a annoncé son intention de scinder son programme 2027 en deux équipes, qui disputeront le championnat avec les nouvelles GR Celica et GR Yaris, conçues selon le nouveau règlement technique.
Au moins trois champions du monde seront réunis puisque Rovanperä, double titré en 2022 et 2023, et Tänak, sacré en 2019, retrouveront la catégorie reine après une saison d'absence.
Le champion du monde en titre, Elfyn Evans, évoluera quant à lui sous la bannière de Toyota Racing, aux côtés d'Oliver Solberg et de Sami Pajari, ses deux rivaux pour le titre l'an dernier. Les deux hommes ont respectivement terminé deuxième et troisième du classement 2026.
Le trio pilotera la GR Celica Rally1 de l'équipe. Ce modèle fera ainsi son retour après avoir marqué les années 1980 et 1990, avec notamment des titres remportés en 1993 et 1994.
Evans a déclaré : "Je suis très heureux de disputer ma huitième saison avec Toyota à l'aube de cette nouvelle ère. Je pense que nous partageons le même état d'esprit : toujours chercher à progresser et à accomplir davantage. Nos objectifs sont donc parfaitement alignés."
Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo de: Toyota Racing
"Nous nous tournons déjà vers l'année prochaine et vers ce qui nous attend avec la nouvelle voiture. Elle sera très différente de celles que nous avons connues jusqu'ici. Tout le monde aura donc du travail pour s'y adapter et en tirer le meilleur."
"J'ai hâte de relever ce défi et j'espère que nous continuerons à obtenir de bons résultats ensemble."
Le constructeur engagera sa GR Yaris Rally1 sous l'appellation Gazoo Racing Toyota.
Elle sera confiée à Tänak et à son copilote Martin Järveoja, qui ont largement contribué au développement des nouvelles voitures de Toyota en occupant le rôle de pilotes d'essais après leur départ de Hyundai fin 2025.
Il s'agira en quelque sorte d'un retour chez Toyota pour Tänak, qui avait remporté le titre 2019 avec l'équipe au cours de ses deux saisons passées dans ses rangs. L'Estonien disputera une saison complète aux côtés de Takamoto Katsuta, vainqueur de deux rallyes en WRC.
"Nous gardons de très bons souvenirs de notre précédente période ici", a déclaré Tänak. "J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent dans cette équipe et pour ce qu'elles ont accompli. C'est donc un plaisir d'avoir repris le travail ensemble cette année, dans un rôle lié au développement."
"J'ai apprécié de prendre un peu de recul par rapport à la compétition, mais l'envie de piloter est toujours restée très forte. M'impliquer dans ce nouveau projet a été un défi intéressant."
Ott Tänak, Hyundai World Rally Team
Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
"Ce sera un nouveau départ pour tout le monde et il reste encore beaucoup d'inconnues, mais j'ai hâte de retrouver les spéciales et de travailler avec l'équipe pour obtenir de bons résultats."
Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen occuperont la troisième GR Yaris, mais ne disputeront qu'un programme partiel.
Âgé de 26 ans, le Finlandais avait quitté le WRC fin 2025 pour se lancer en monoplace, avant que des problèmes de santé ne mettent ses projets en suspens. Désormais jugé apte à reprendre la compétition, le plus jeune champion du monde de l'histoire a choisi de revenir au rallye.
Rovanperä a déclaré : "Cette équipe a toujours été comme une famille pour moi et, d'une certaine manière, je n'ai jamais vraiment eu le sentiment de l'avoir quittée."
"Je prends du plaisir à découvrir d'autres disciplines, mais le rallye a occupé une place immense dans ma vie et, naturellement, la conduite a commencé à me manquer au bout d'un certain temps."
"Ma priorité cette année a été ma santé. Une fois que j'ai été de nouveau apte à piloter, l'équipe m'a proposé de participer aux essais de la voiture de développement. C'est à partir de là que nous avons commencé à préparer la saison prochaine."
Kalle Rovanpera's Super Formula test
Photo de: Masahide Kamio
"C'est une période intéressante pour revenir. Les nouvelles voitures seront très différentes de celles que nous connaissions, mais cela rend ce nouveau défi d'autant plus passionnant pour moi."
"L'essentiel sera de prendre du plaisir au volant et en compétition, d'apprendre à connaître la voiture et de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble."
Le programme partiel de Rovanperä permettra à l'équipe d'intégrer d'autres pilotes à son effectif au fil de la saison.
Cela pourrait notamment se traduire par quelques apparitions de Sébastien Ogier, neuf fois champion du monde, ou par des opportunités offertes à d'autres jeunes pilotes de la filière Toyota.
Ogier a déjà laissé entendre qu'il réduirait son programme en 2027, révélant qu'il manquerait le rallye d'ouverture à Monte-Carlo pour la première fois depuis 2011.
Toyota a confirmé que les pilotes du très prometteur WRC Challenge Programme, Yuki Yamamoto, Jaspar Vaher et Takumi Matsushita, seraient engagés en WRC2.
La présentation de l'effectif à Jyväskylä, en Finlande, au siège de Toyota, a eu lieu au lendemain d'une cérémonie officielle de lancement des travaux, le 2 novembre, sur le site de son nouveau centre technique actuellement en construction à Majajärvi, à proximité.
Dans le même temps, dans les forêts environnantes du centre de la Finlande, l'équipe achève six jours d'essais de simulation de rallye avec son prototype 2027.
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