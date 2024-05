Katsuta aux commandes au Portugal, Neuville limite les dégâts

La spéciale de Mortágua 1 (18,15 km) ouvrait la journée de vendredi, et va également la conclure. Lors de ce premier passage du jour, c'est Takamoto Katsuta qui s'est offert le scratch, en indiquant pourtant à l'arrivée qu'il n'avait pas vraiment de bonnes sensations au volant de la Toyota. Il devançait Thierry Neuville de 1"2, ce qui laissait au Belge une avance de 0"8 au classement général sur le Japonais. Ott Tänak signait le troisième temps d'une spéciale créant par ailleurs de petits écarts avec certains favoris de l'épreuve, comme Kalle Rovanperä (visiblement en proie à un mauvais choix pneumatique) et Sébastien Ogier (en manque de confiance), respectivement repoussés à 5,7 et 6,3 secondes.

L'ES3 allait marquer le premier passage dans Lousa, la plus courte spéciale du jour (12,28 km). Après un retard d'un petit quart d'heure, les pilotes Rally1 se sont élancés sur un parcours assez sale en entame de spéciale, ce dont se sont plaint les premiers pilotes. Au terme de cette spéciale par ailleurs calme, c'est le revenant Dani Sordo, profitant de sa lointaine position de départ, qui a signé le meilleur temps, avec 3"2 d'avance sur Rovanperä et 4"2 sur Tänak. Auteur du quatrième temps, à 4"8 de l'Espagnol, Katsuta a alors pris les commandes de l'épreuve pour 1"5 devant l'Estonien et 2"4 devant un Neuville pénalisé par sa position d'ouvreur.

Étonnamment, en dépit du balayage, les écarts ont été un peu plus resserrés dans l'ES4 (Gois 1, 14,30 km). Sordo a toutefois de nouveau signé le scratch, profitant d'une trace de plus en plus marquée, avec 1"8 d'avance sur Rovanperä. Adrien Fourmaux s'est offert une excellente spéciale, à seulement 2"1 de l'Espagnol. Ogier pointait à 2"6 et Katsuta, toujours leader de l'épreuve à ce stade, à 2"9.

Dans l'ES5, Neuville s'est signalé en signant le scratch malgré sa position sur la route, après avoir chaussé quatre pneus tendres. Le Belge a devancé Rovanperä de 2"2 et Katsuta, qui maintient donc sa position de leader, de 2"3. Quatrième de cette spéciale, Ogier a été victime d'un problème d'intercom qui l'a empêché d'entendre son copilote Vincent Landais pendant une grande partie de la spéciale, ce dernier étant contraint de lui faire des signes de la main. Après ses deux scratchs de la matinée, Sordo a connu un problème d'hybride durant l'ensemble de la spéciale.

Scratchs du vendredi matin

ES2 Mortágua 1 18,15 km T. Katsuta ES3 Lousa 1 12,28 km D. Sordo ES4 Gois 1 14,30 km D. Sordo ES5 Arganil 1 18,72 km T. Neuville

Rallye du Portugal - Classement après l'ES5