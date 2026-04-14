Katsuta vainqueur mais désolé pour Neuville : "J'ai mal pour lui"

Takamoto Katsuta devient malgré lui le spécialiste des victoires après des hécatombes ! Au Safari Rally, la cascade d'abandons lui a permis de décrocher son premier succès en WRC et dès l'épreuve suivante, le Rallye de Croatie, le pilote Toyota a récidivé.

Katsuta a lui-même fait partie des pilotes retardés par des crevaisons mais dimanche, alors qu'il était en train de commenter sa deuxième place auprès de l'équipe en charge de la diffusion du championnat, il a été informé que Thierry Neuville était sorti de la route.

La deuxième place s'est transformée en victoire, et Katsuta était le premier surpris, tout en exprimant sa compassion pour Neuville. "Les gens disaient que quand on gagne, la suivante vient vite, mais je n'y croyais pas", a commenté Katsuta. "Je suis un peu surpris de la façon dont ça s'est passé ce week-end."

"Évidemment, je suis vraiment désolé pour Thierry, Martijn [Wydaeghe, son copilote] et les gars de Hyundai, c'est la sensation qui prédomine en moi en ce moment. J'ai connu des moments similaires, donc c'est pour ça que j'ai mal pour lui."

"Bien sûr, il faut que je sois heureux pour mon équipe, tout le monde et Aaron [Johnston, son copilote]. Je pense qu'on a fait un travail intelligent ce week-end."

La déception dans le clan Hyundai après l'abandon de Thierry Neuville. Photo de: Hyundai

Près de dix ans après son premier rallye en WRC, Takamoto Katsuta se retrouve même propulsé en tête du championnat. Interrogé sur ce qu'il ressentait en devenant le premier Japonais à occuper cette position, il a reconnu ne pas y être véritablement préparé.

"Je ne sais pas, je n'y avais jamais pensé", a reconnu Katsuta. "Je n'ai pas trop besoin d'y penser maintenant, il faut juste que je me concentre sur mon travail et ce qui me concerne. Évidemment, la voiture fonctionne bien et j'ai confiance en la voiture et dans l'équipe pour devenir un meilleur pilote."

"Naturellement, je ne m'y attendais pas mais ce week-end a été fou jusqu'à la fin, énormément de choses se sont passées, avec les crevaisons, etc. C'était un week-end de rallye fou."

Une victoire spéciale pour Johnston

Aaron Johnston, qui partage l'habitacle de la Yaris avec Katsuta, a également exprimé sa sympathie pour Thierry Neuville et tout le clan Hyundai. "Avant tout, je suis désolé pour Thierry, Martijn et Hyundai", a commenté Johnston.

"On a eu une crevaison [samedi] et on était dans la lutte pour la tête avec eux. Ça a un peu été un rallye fou, une journée folle, en fait toutes les journées étaient folles. Être encore premiers, deux fois d'affilée, c'est un peu irréel. On dit bien qu'on attend un bus toute la journée, pour que deux arrivent à la suite !"

Aaron Johnston et Takamoto Katsuta après leur victoire au Rallye de Croatie. Photo de: Toyota Racing

Pour Johnston, cette victoire a aussi eu une saveur particulière parce qu'elle est survenue à la veille des trois ans de la disparition de Craig Breen, lors d'un accident en Croatie. Lui aussi Irlandais, Johnston a tenu à rendre hommage à son compatriote.

"C'est un lieu difficile pour tout le monde en Irlande, évidemment, avec la disparition de Craig. Avec cette livrée spéciale sur la Hyundai ce week-end, et en tant qu'Irlandais, c'est assez spécial de remporter le rallye. On l'a évidemment à l'esprit à chaque fois que l'on monte dans la voiture mais surtout ici, quand on revient chaque année."

Propos recueillis par Tom Howard