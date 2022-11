Katsuta est une option pour l'équipe d'usine Toyota selon Latvala

Charger le lecteur audio

Après une saison menée de main de maître et conclue par une formidable troisième place sur ses terres le week-end dernier, Takamoto Katsuta pourrait bien être récompensé de ses efforts l'an prochain chez Toyota. Le Japonais a fait forte impression cette année avec une régularité exemplaire, symbolisée par un seul abandon, au Rallye de Nouvelle-Zélande.

Une constance qui lui a par ailleurs permis de monter sur le podium à deux reprises, au Safari Rally et, donc, au Rallye du Japon. D'excellents résultats alors que l'intéressé n'en était qu'à sa troisième saison en WRC, et qui lui ont valu de terminer la campagne 2022 à la cinquième place du championnat, à 12 points seulement d'Elfyn Evans, pourtant pilote au sein de l'équipe d'usine du constructeur nippon, là où Katsuta évolue pour l'équipe junior.

Au-delà de ses deux troisièmes places (remplissant ainsi l'objectif de deux podiums qui lui avait été assigné par l'équipe), Katsuta a terminé dans le top 6 à dix reprises cette année. Ces performances, Toyota les a bel et bien remarquées, allant même jusqu'à suggérer que son poulain pourrait bien bénéficier d'une promotion l'an prochain.

La marque nippone, qui souhaitait dans un premier temps conserver un line-up inchangé pour 2023, devrait être amenée à revoir ses plans en raison du départ probable d'Esapekka Lappi chez Hyundai. Le Finlandais, auteur d'un programme partiel cette année et ayant partagé le volant de la troisième GR Yaris avec Sébastien Ogier, pourrait en effet être tenté par un programme complet avec le constructeur sud-coréen et remplacer ainsi Ott Tänak.

Le départ de Lappi, une aubaine pour Katsuta

De quoi chambouler quelque peu les plans de Toyota, comme le confirme le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala, qui n'a pas été insensible aux prestations de Katsuta cette saison. "Je ne sais pas, on va voir ça plus tard dans l'année", a déclaré l'ancien pilote WRC au sujet d'une possible arrivée du Japonais au sein de l'équipe d'usine. "Il a été très régulier dans son travail, et je pense qu'on peut commencer à le considérer comme une option pour l'équipe principale étant donné ses bons résultats."

"On est toujours en train de négocier sur ce qu'on va faire l'an prochain. Mais Taka est une option. Il a été très régulier, et en plus de cela il a réussi à hausser son rythme à la fin de l'année. Il a manqué d'un peu de vitesse par moments, mais à la fin il était dans le coup."

Katsuta explique quant à lui qu'il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait en 2023. "Je n'en ai encore aucune idée", a-t-il ainsi confessé à l'issue de son rallye national. "Ce que j'ai entendu de la part de l'équipe, c'est que je serais dans la quatrième voiture [la saison prochaine], mais je n'en sais rien, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer."