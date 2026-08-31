Katsuta : "L'un des plus gros impacts que j'ai jamais subis en rallye"

Victimes d'une violente sortie de route dimanche, dans l'avant-dernière spéciale du Rallye du Paraguay, Takamoto Katsuta et Aaron Johnston vont bien. Transportés à l'hôpital pour des examens médicaux par précaution, les deux occupants de la Toyota GR Yaris Rally1 se concentrent déjà sur leur récupération en vue du Rallye du Chili, qui se profile à la mi-septembre.

D'abord sonné par l'impact, Takamoto Katsuta a repris ses esprits et donné des nouvelles rassurantes.

"Nous avons eu un accident dans l'ES21, qui a ensuite été annulée, mais Aaron et moi allons bien", assure le pilote japonais. "C'est l'un des plus gros impacts que j'ai jamais subis en rallye. Je n'ai pas pu sortir immédiatement de la voiture après l'accident, c'était vraiment un moment très effrayant. Mais heureusement, la voiture est suffisamment bien construite pour encaisser ce genre de gros choc."

"Nous allons essayer de récupérer au maximum pour le Chili. Je suis vraiment désolé pour l'équipe pour ce week-end de mon côté. Nous reviendrons plus forts et nous ferons de notre mieux lors des trois prochains rallyes. Et merci à tous les fans du Paraguay et d'Amérique du Sud pour votre soutien et vos encouragements. Même si le résultat n'était pas celui que nous espérions, c'était un rallye vraiment agréable à vivre avec vous tous."

Le pilote Toyota a également eu des mots importants à l'égard de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe, qui ont rapidement porté assistance à l'équipage accidenté.

"Je dois également remercier Thierry et Martijn après notre accident", insiste Takamoto Katsuta. "Ils sont arrivés sur les lieux juste après l'accident et se sont vraiment beaucoup occupés de nous jusqu'à l'arrivée des secours. C'est ce qui est le plus important dans notre sport."

"Je vous en suis vraiment reconnaissant à tous les deux. Je n'oublierai jamais ce geste et nous continuerons à nous pousser mutuellement en rallye."

Vainqueur cette année de ses deux premiers rallyes en WRC, Takamoto Katsuta a vu peu à peu ses chances de titre s'amenuiser ces dernières semaines. Après son zéro pointé au Paraguay, il se retrouve quatrième à 56 points du leader Elfyn Evans.

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