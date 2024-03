Lancia laisse entrevoir un futur retour en rallye

Lancia avait déjà été associé à un retour en Championnat du monde des Rallyes à la suite d'articles parus dans les médias italiens l'année dernière. C'est la marque la plus titrée de l'histoire du WRC, avec 10 couronnes constructeurs (1974-1976, 1983, 1987-1992).

Lancia est en train de renaître en tant que marque automobile sous l'égide du groupe Stellantis et, en février, elle a lancé sa nouvelle voiture électrique, Ypsilon. Elle vient de relancer sa marque "HF" (pour haute fidélité) qui figurait sur les voitures titrées qu'étaient les Fulvia, Stratos et Delta. Elles étaient d'ailleurs engagées sous les couleurs de l'écurie HF Lancia Racing Team, fondée par Cesare Fiorio en 1963.

Le logo HF réimaginé (visible ci-dessous) apparaîtra sur les voitures de route hautes performances de Lancia, à commencer par une édition spéciale HF de l'Ypsilon prévue pour 2025.

Lors du lancement de la marque HF, Luca Napolitano, PDG de Lancia, a laissé entendre que le constructeur envisageait un retour en rallye, bien que ses intentions ne soient pas encore claires à ce stade. "À l'occasion de la sortie du film Race for Glory [un film sur la lutte entre Lancia et Audi pour le titre WRC en 1983] dans les plus grandes salles italiennes, j'ai le plaisir de dévoiler le nouveau logo HF, qui fera ses débuts sur la nouvelle Lancia Ypsilon HF, avant d'être utilisé sur les futures versions hautes performances de la marque."

"Après la présentation de la nouvelle Lancia Ypsilon, la première voiture de la nouvelle ère, nous faisons aujourd'hui un pas de plus sur le chemin de la renaissance, pour souligner l'âme la plus brute et la plus radicale de la marque et son engagement à se concentrer sur les modèles performants." Puis il a ajouté : "Reviendrons-nous au Rallye ? Nous y travaillons."

Le nouveau logo Lancia HF Photo de: Lancia

Selon les informations de Motorsport.com, si Lancia s'engageait à revenir en rallye, l'option la plus probable serait le Rally4, des sources italiennes suggérant qu'un retour immédiat via un programme Rally2 est improbable. Le groupe Stellantis a déjà deux représentants en Rally4 : la Peugeot 208 Rally4 et l'Opel Corsa Rally4. Ces deux voitures sont basées sur la même plate-forme, utilisant les éléments communs les plus importants (moteur, boîte de vitesses, concept de suspension).

Les commentaires de Napolitano font suite à l'annonce par la FIA d'une vaste réforme du rallye de haut niveau, qui comprend des changements des règlements techniques et sportifs, ainsi que des réformes de la promotion du championnat.

La FIA a l'intention de supprimer la motorisation hybride des Rally1 et de réduire encore leurs performances en modifiant l'aérodynamique et le restricteur d'air afin de les rapprocher de la catégorie Rally2. Les détails exacts des modifications aérodynamiques proposées doivent encore être confirmés par la FIA.

L'instance dirigeante du sport automobile mondial souhaite ensuite introduire une nouvelle réglementation Rally1 pour 2026, basée sur le concept actuel. Les voitures devraient intégrer un châssis plus grand, produire 330 chevaux et seront plafonnées à un coût de 400 000 €. Elle a également annoncé son intention d'introduire une catégorie électrique "dès que possible".