WRC

Un nouveau constructeur du WRC s'intéresse à Léo Rossel pour 2027

Project Rally One évaluera le pilote français pour 2027 à l'occasion du Rallye de Spa, en Belgique, ce week-end.

Tom Howard

Publié: 26 nov. 2026, 15:29

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Photo de : Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Vainqueur d'un rallye en WRC2, Léo Rossel est le dernier nom à figurer sur la liste des pilotes envisagés par Project Rally One, qui étudie ses différentes options avant ses débuts en WRC l'an prochain.

Cette structure de préparation prévoit d'engager deux de ses toutes nouvelles voitures répondant à la réglementation WRC 2027 au Rallye Monte-Carlo, en janvier, dans le cadre d'un programme partiel en championnat du monde.

L'équipe belge n'a pas encore arrêté son choix concernant ses pilotes pour le Monte-Carlo, l'annonce étant attendue à la mi-décembre. Project Rally One a fait appel à plusieurs pilotes pour développer sa voiture 2027, parmi lesquels l'ancien pilote officiel Citroën en WRC Stéphane Lefebvre, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb et le tout récent champion d'Europe des rallyes Teemu Suninen.

Loeb, qui pilotera une Aston Martin officielle au prochain Dakar, a exclu de participer au Rallye Monte-Carlo. Lefebvre figurerait en bonne place sur la liste de l'équipe pour piloter l'une de ses voitures.

Le directeur de l'équipe, Alain Penasse, a confirmé que Léo Rossel, vainqueur en WRC2 au Monte-Carlo cette année, faisait partie des pilotes envisagés pour la saison prochaine. Cette saison, le Français de 29 ans a couru pour 2C Competition au volant d'une Citroën C3 Rally2, avant de passer à la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Rossel doit prendre pour la première fois le volant de la toute nouvelle voiture de Project Rally One à l'occasion du Rallye de Spa, en Belgique, ce week-end. L'équipe poursuit ainsi ses préparatifs en vue du Monte-Carlo. Comme annoncé précédemment, cette épreuve disputée sur asphalte et longue de 16 spéciales marquera les débuts publics de la voiture, même si elle ne sera pas classée au classement général.

"Ce sera un test pour lui", a expliqué Penasse. "Nous allons profiter de cette occasion parce que nous pensons que c'est une bonne chose d'avoir Léo avec nous. Nous sommes évidemment intéressés par lui également pour l'avenir."

"Je sais qu'il a peut-être d'autres possibilités, alors nous avons pensé que c'était une bonne solution de faire appel à un véritable spécialiste de l'asphalte, qui connaît très bien le Rallye Monte-Carlo et les pneus [Hankook]."

"Pour le moment, nous discutons avec tous les pilotes disponibles sur le marché pour savoir ce qu'ils veulent et ce que nous voulons. Mais je connais un peu le milieu. Je sais que tous les pilotes discutent également avec toutes les équipes. Nous devons choisir la meilleure option pour nous."

"Nous ne sommes pas pressés. Les engagements pour le Monte-Carlo seront clos dans la deuxième moitié du mois de décembre. Nous avons donc encore un peu de temps, et nous devons d'abord régler d'autres priorités."

L'équipe aurait également discuté avec Suninen, mais le Finlandais semble plutôt se diriger vers un volant chez Škoda la saison prochaine. Le constructeur tchèque n'a pas encore annoncé ses plans pour l'an prochain, mais sa branche compétition a indiqué étudier le développement d'un kit d'évolution Rally1 pour sa Fabia RS Rally2.

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